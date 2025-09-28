Определены победители международного марафона-байги, посвященного 140-летию Мыржакыпа Дулатова

Спорт
0
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

За три года марафон проводится уже в шестой раз

Фото: акимат

Впервые «Ұлы дала жорығы» стартовал в Казахстане в 2022-ом при поддержке Президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

За три года марафон проводится уже в шестой раз. Нынешний забег стартовал на родине одного из лидеров партии «Алаш» Мыржакыпа Дулатова в Торгае.

«Ұлы дала жорығы» - уникальные спортивные состязания, в которых приняли участие 19 команд из Казахстана, Кыргызстана и России. Каждая из них верхом на конях преодолела расстояния в 500 километров.

Во время торжественной церемонии награждения победителей аким Костанайской области отметил, что «Ұлы дала жорығы» стал не только зрелищным спортивным турниром, но и важным символом национального единства, приуроченным в том числе к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

- Данный марафон является не просто состязанием наездников, а событием, прославляющим нашу историю, возрождающим национальный дух. Финиш в Аркалыке отражает наше уважение к личности Мыржакыпа Дулатова и к его наследию. Хочу особо отметить, что в следующем году город Аркалык отметит своё 70-летие. Мы планируем посвятить очередной марафон этой знаменательной дате, – подчеркнул Кумар Аксакалов.

Марафон-байга «Ұлы дала жорығы» сегодня выходит на уровень международных состязаний, в которых участвуют представители не только нашей республики, но и других стран мира. Помимо казахстанцев, в Торгае свое мастерство показали команды из Кыргызстана и России.

- Это стало возможным благодаря заботе и вниманию нашего Президента к развитию национальных видов спорта, которые можно назвать своеобразным паспортом казахского народа, предметом его гордости и стиля жизни, – отметил исполнительный секретарь партии Amanat Даулет Карибек.

Первое место заняла сборная Кыргызстана. Второе место - у команды Актюбинской области. Команда Костанайской области стала третьей. Команды, занявшие четвёртое и пятое места, также были отмечены призами.

#Костанайская область #байга

Данил Васильев стал вторым на этапе Кубка FIS по прыжкам на…
Михаил Кравец о победе «Барыса»: «Пришлось всё время догоня…
Гимнаст Дмитрий Патанин завоевал «золото» на этапе кубка вы…
Динара Садуакасова получила почетное звание

