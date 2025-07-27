В Алматы завершились матчи международного юношеского турнира по настольному теннису «WTT Youth Contender», собравшего 235 спортсменов из Азии, Европы, Африки и Америки, сообщает Kazpravda.kz

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В ходе четырёхдневных соревнований были определены победители и призёры в пяти возрастных категориях и смешанных парах. Два вторых и пять третьих мест завоевали казахстанцы по итогам турнира, отличились:

2 место - Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева, Караганда).

2 место - Злата Стадник (тренер Татьяна Ким, Караганда).

3 место - Каракат Мейрхан (тренер Бауыржан Шайхин, г. Семей).

3 место - Аделя Әлжанова (тренеры Ернар Ибрай, Дмитрий Переверзев, Кызылорда).

3 место - Нурдаулет Азаматулы (тренер Кирилл Сотник, Усть-Каменогорск).

3 место - Жания Бекмухамбетова (тренер Юлия Даниярова, Костанай).

3 место - Арайлым Сапабек (тренер Динара Капанова, Астана).

Надежды наших тренеров на чемпионские титулы не оправдались, из 15 стран участниц турнира большинство было представлено сильнейшими составами, и поэтому все игры проходили в напряжённой борьбе, где свою роль сыграло наличие мастерства и опыта игр на международных турнирах.

В числе спортсменов, добившихся высоких результатов, были теннисисты из китайского Тайбея, России, выступающих под нейтральным статусом, Индии, Японии и Узбекистана.