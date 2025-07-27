Определены победители международного юношеского турнира по настольному теннису в Алматы

Теннис
140
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы завершились матчи международного юношеского турнира по настольному теннису «WTT Youth Contender», собравшего 235 спортсменов из Азии, Европы, Африки и Америки, сообщает Kazpravda.kz 

Фото автора

В ходе четырёхдневных соревнований были определены победители и призёры в пяти возрастных категориях и смешанных парах. Два вторых и пять третьих мест завоевали казахстанцы по итогам турнира, отличились:

  • 2 место - Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева, Караганда).
  • 2 место - Злата Стадник (тренер Татьяна Ким, Караганда).
  • 3 место - Каракат Мейрхан (тренер Бауыржан Шайхин, г. Семей).
  • 3 место - Аделя Әлжанова (тренеры Ернар Ибрай, Дмитрий Переверзев, Кызылорда).
  • 3 место - Нурдаулет Азаматулы (тренер Кирилл Сотник, Усть-Каменогорск).
  • 3 место - Жания Бекмухамбетова (тренер Юлия Даниярова, Костанай).
  • 3 место - Арайлым Сапабек (тренер Динара Капанова, Астана).

Надежды наших тренеров на чемпионские титулы не оправдались, из 15 стран участниц турнира большинство было представлено сильнейшими составами, и поэтому все игры проходили в напряжённой борьбе, где свою роль сыграло наличие мастерства и опыта игр на международных турнирах.

В числе спортсменов, добившихся высоких результатов, были теннисисты из китайского Тайбея, России, выступающих под нейтральным статусом, Индии, Японии и Узбекистана.

#турнир #теннис #Алматы

Популярное

Все
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Пять медалей завоевал Казахстан на Международной олимпиаде по физике
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня
Определены победители международного юношеского турнира по настольному теннису в Алматы
Театр «Алатау» покоряет Avignon Off во Франции
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сильные дожди накроют Казахстан
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
Актау – культурная столица тюркского мира
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
Трамп обвинил Обаму в фальсификации на президентских выборах 2016 года
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Министр водных ресурсов вручил ключи от новой спецтехники в Жамбылской области
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции

Читайте также

Бронзовое трио из Казахстана
Определились полуфиналистки республиканского чемпионата по …
Играют будущие чемпионы
Теннисист Бейбит Жукаев квалифицировался на турнир в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]