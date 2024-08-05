Определились первые участники Всемирных игр кочевников по байге

В Павлодаре прошел первый этап отбора по байге для участия в пятых Всемирных играх кочевников, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

В нем приняли участие около 90 участников со всех регионов страны.

Соревнования прошли в четырех дисциплинах: кунан байге, топ байге, жорга жарыс и аламан байге.

Общий призовой фонд составил в 24 900 000 тенге.

«Это соревнование, с одной стороны, является этапом чемпионата РК, с другой – отборочным турниром для участия в 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут этой осенью в Астане. Сегодня собрались лучшие лошади со всей страны. В каждой дисциплине участвуют около 25 скакунов», - сказал исполнительный директор федерации байге Алтай Бимен.

В дисциплине кунан байге I место заняла лошадь Қамысқұлақ, жокей Асланбек Абдықал. Юный наездник отметил, что ему помогла победить поддержка тренера.

«На последнем круге я вышел вперед. За пятьсот метров до финиша за мной шла еще одна лошадь. Я боялся, что они меня обгонят, но мне удалось прийти первым. Теперь я буду готовиться для участия в 5-х Всемирных играх кочевников», - отметил победитель в дистанции кунан байге Асланбек Абдықал.

II место в дистанции занял жеребец Найза, наездником был Арнат Мұратхан. Третьим финишировал скакун по кличке Айшуақ, жокеем являлся Аңсар Арыстанбек.

В топ байге лучшими стали скакун Ғасыр и наездник Алихан Жәнібекұлы. На II месте лошадь по имени Равшан, жокей Ділнұр Нұрмұқаш. Третье место завоевал конь Тәуекел, наездником которого был Қаиржан Әлихан.

По итогам жорга жарыс I место заняла Орда, наездник Юрий Лымарь. II место - Выпуск, наездник Ануарбек Абдрахманов. III место - Ақжауын, жокей Ербұлан Тілеғалиұлы.

Скакуны, занявшие призовые места в скачке аламан: I место - жеребец по кличке Софлор Лэнд, жокеем был Амир Аманұлы, II место завоевал скакун по кличке Береке, наездник Иринат Санжар. На третьем – лошадь Шайкүрең и жокей Арнат Мұратхан.

Партнерами мероприятия являются Ассоциация национальных видов спорта Казахстана, республиканская федерация байге, акимат Павлодарской области.

Республиканская федерация байге входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Пресс-служба Ассоциации национальных видов спорта РК

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