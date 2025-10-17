В Конаеве прошел чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В программу турнира вошла многодневная гонка в дисциплине кросс-кантри (XCC), где на старт вышли сильнейшие спортсмены страны, представляющие различные регионы.
Ниже представлены победители и призеры соревнований.
Мужчины
1. Денис Сергиенко (Жетысуская область)
2. Никита Галкин (г. Шымкент)
3. Константин Казаков (г. Шымкент)
Женщины
1. Татьяна Генелева (Павлодарская область)
2. Евгения Заам (Жетысуская область)
3. Алина Спирина (Алматинская область)
Юниоры
1. Богдан Лухманов (г. Алматы)
2. Альдер Ергешов (г. Шымкент)
3. Думан Мешпет (г. Шымкент)
Юниорки
1. Юлия Ли (Жамбылская область)
2. София Мамаева (Костанайская область)
3. Елизавета Никифорова (Восточно-Казахстанская область)