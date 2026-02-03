Определились победители чемпионата Казахстана по спортивной гимнастике
В Алматы завершился чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Результаты важного республиканского турнира.
Многоборье
1. Роман Хегай
2. Ильяс Азизов
3. Алишер Тойбазаров
Вольные упражнения
1. Ильяс Азизов
2. Дмитрий Патанин
3. Роман Маменов, Алишер Тойбазаров
Упражнения на коне
1. Нариман Курбанов
2. Зейнолла Идрисов
3. Ильяс Азизов
Упражнения на кольцах
1. Ильяс Азизов
2. Алишер Тойбазаров
3. Дмитрий Патанин
Опорный прыжок
1. Алтынхан Темирбек
2. Асан Салимов
3. Роман Маменов
Упражнения на параллельных брусьях
1. Роман Хегай
2. Эмиль Ахмеджанов
3. Дмитрий Патанин
Упражнения на перекладине
1. Милад Карими
2. Диас Тойшыбек
3. Ильяс Азизов