Определились победители и призеры чемпионата Казахстана по фигурному катанию
126
В Павлодаре завершился чемпионат Казахстана по фигурному катанию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
В одиночном разряде места распределились следующим образом:
Мужчины
1. Олег Мельников (Шымкент) - 200,78 балла
2. Диас Жиренбаев (Астана) - 195,84 балла
3. Никита Кривошеев (Алматы) - 191,47 балла.
Женщины
1. Амира Ирматова (Алматы) - 145,15 балла
2. Зере Сарбалина (Астана) - 133,97 балла
3. Нурия Сулеймен (Астана) - 130,44 балла.
В танцах на льду выступили только Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.