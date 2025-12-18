Определились победители и призеры чемпионата Казахстана по фигурному катанию

В Павлодаре завершился чемпионат Казахстана по фигурному катанию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В одиночном разряде места распределились следующим образом:

Мужчины

1. Олег Мельников (Шымкент) - 200,78 балла

2. Диас Жиренбаев (Астана) - 195,84 балла

3. Никита Кривошеев (Алматы) - 191,47 балла.

Женщины

1. Амира Ирматова (Алматы) - 145,15 балла

2. Зере Сарбалина (Астана) - 133,97 балла

3. Нурия Сулеймен (Астана) - 130,44 балла.

В танцах на льду выступили только Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.

 

