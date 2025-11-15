На Итоговом турнире ATP - 2025 в Турине завершились матчи группового этапа, по итогам которых были определены участники полуфиналов соревнований, передает Kazpravda.kz

Фото: Getty images

"Чемпионат" предлагает ознакомиться с парами стадии 1/2 финала.

Полуфинальные пары:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8);

Янник Синнер (Италия, 2) — Алекс де Минор (Австралия, 7).

Победителем Итогового турнира — 2024 является действующая первая ракетка мира Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл в финале представителя США Тейлора Фрица. В 2025 году Фриц не сумел выйти из группы.