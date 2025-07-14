Вечер на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США) стал звездным часом для "синих", которые показали зрелый, организованный футбол и полностью контролировали ход встречи

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Лондонский "Челси" уверенно оформил победу в финале клубного чемпионата мира, не оставив шансов французскому "Пари Сен-Жермен" - 3:0, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Главным героем стал Коул Палмер. Полузащитник отличился дважды в течение восьми минут первого тайма (22`, 30` минуты) - его хладнокровие позволило "Челси" быстро выйти вперед и поставить соперника в затруднительное положение. До перерыва преимущество лондонцев закрепил Жоао Педро (43`) - третий мяч в ворота ПСЖ стал логичным итогом их игрового доминирования.

Во втором тайме темп игры снизился, и у ПСЖ не нашлось ни идей, ни энергии, чтобы перевернуть сценарий. Более того, на 85-й минуте команда осталась в меньшинстве: полузащитник Жоао Невеш получил прямую красную карточку за неспортивное поведение, чем окончательно перечеркнул надежды на камбэк.

Как отмечается, парижане подходили к финалу в статусе безоговорочных фаворитов: в минувшем сезоне они выиграли все турниры, в которых участвовали, включая долгожданную первую в истории победу в Лиге чемпионов. "Челси", напротив, не входил в число претендентов на титул - команда заняла лишь четвертое место в английской премьер-лиге и довольствовалась триумфом в Лиге конференций.