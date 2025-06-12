Ориентир на пациента!
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Сегодня обновляются стандарты диагностики и лечения, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии. Правда, на практике это сопровождается не только возможностями, но и определенными вызовами. На одном из заседаний постоянной комиссии в областном маслихате были заслушаны итоги деятельности филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Акмолинской области за первый квартал 2025 года. Тогда директор филиала Талгат Турмаганбет привел статистику: объем финансирования медпомощи в области за это время составил 87,7 млрд тенге.