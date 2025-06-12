Было также отмечено, что на начало мая текущего года в облас­ти насчитывалось более 140 тыс. жителей вне системы ОСМС (18%). Согласно анализу, 75% из числа незастрахованных акмолинцев – люди, которые могли бы платить взносы, но не делают этого по вине бухгалтерий организаций и предприятий, неграмотно проводящих платежи из-за неосведомленности сезонных работников о возможности регистрации в качестве безработного. Есть среди незастрахованных и студенты, обучающиеся за рубежом, трудовые мигранты.

Сами медики сетуют, что в условиях стационара невозможно работать в рамках строгой регламентации. Медицина – не точная наука. Положить в больницу пациента и лечить его строго по стандартам, рекомендованным протоколами, не получится. К примеру, человек поступает с одним заболеванием, но имеет ряд сопутствующих, которые также обследуются и лечатся. Поэтому, считают врачи, медицина должна быть все-таки больше пациентоориентированной.

С 17 марта 2025 года Акмолинская область вошла в пилотный проект автоматизированного мониторинга в рамках единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОПМ). Цифровой инструмент внедряется для повышения прозрачности и эффективности системы ОСМС и финансирования медуслуг в рамках ГОБМП. Система направлена на контроль качества и финансирования медуслуг, исключение необоснованных списаний и повышения доверия к системе здравоохранения.

Однако пока, по словам спе­циалистов, она перегружена технически. В итоге врачам больше времени приходится сидеть перед монитором. И это в условиях кадрового дефицита и высокой нагрузки на каждого из них, делятся руководители медорганизаций.

– Система пилотная. Первой в нее вошла Акмолинская область. С мая текущего года добавились еще три региона. Цифровой модуль нужно дорабатывать, поэтому каждое выявленное замечание мы отправляем разработчикам, – заверил Талгат Турмаганбет.

Между тем с 1 июля цифровая система мониторинга будет внед­ряться по всей стране.