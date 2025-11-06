Вчера Глава государства подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внут­ренней политики РК». Этот документ – не просто ведомственное руководство, а ценностный ориентир внутренней политики, задающий смысл и систему координат для государственной работы внутри страны.

Фото: Акорда

Его появление закономерно: пос­ле реформ 2022 года и перехода к новой экономической политике Казахстану требовалась системная рамка, соединяющая экономику, социальную сферу и гражданскую идентичность.

Инициатива о его подготовке была озвучена на IV заседании Национального курултая в Бурабае и поддержана Президентом. В течение более полугода Администрация Президента проводила обсуждения с экспертами, представителями гражданского общества, учеными и членами курултая. Результатом стал документ, который систематизирует внутреннюю политику и формулирует ее принципы, ценности и приоритеты.

Главная цель – укрепление государственности и единства нации, обеспечение общественно-политической стабильности для устойчивого развития страны. Центральная идея – построение Справедливого Казахстана: открытого, сильного и прогрессивного государства, где каждый гражданин чувствует личную ответственность за общее будущее.

В основе документа – шесть принципов новой политической культуры: «Закон и порядок» – верховенство права и нулевая терпимость к нарушениям; «Слышащее государство» – открытый диалог власти и граждан; «Разные мнения – единая нация» – демократия консенсуса, а не конфронтации; «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» – баланс институтов власти; «Адал азамат» – культура ответственности, честного труда и профессионализма; «Таза Қазақстан» – новая общественная этика: чистота, уважение к среде и культурному наследию.

Эти принципы – не лозунги, а рабочие ориентиры. Они выстраи­вают единое ценностное поле для всех уровней государственного управления – от центральных министерств до акиматов, обеспечивая согласованность действий и доверие общества.

Документ обращен и к гражданам. Он показывает, каким государство видит будущее: сильные институты, справедливые правила, равные возможности, технологический и культурный прогресс. Это своего рода общественный договор нового поколения, где закон, труд, образование и экология становятся фундаментом национальной идеи и повседневной практики.