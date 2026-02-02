ОСДП: конституционная реформа - это выбор модели справедливого и подотчётного государства

Конституционная реформа
77

В Центральном аппарате Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) состоялось заседание Политического совета ОСДП, посвящённое обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

По итогам заседания партия приняла и опубликовала на своём официальном сайте Заявление, в котором выразила поддержку ключевым положениям конституционной реформы.

Открывая заседание, Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов подчеркнул, что обсуждение Конституции выходит за рамки юридических формулировок и носит принципиально политический и общественный характер.

«Разговор о Конституции - это разговор не о наборе норм. Это разговор о том, каким мы видим государство, какую роль в нём играет человек и на каких ценностях будет строиться общественное согласие», - заявил он.

По словам Председателя партии, конституционная реформа является проверкой на зрелость как государства, так и общества.

«Зрелость государства проявляется в способности переосмысливать устоявшиеся модели и отвечать на новые вызовы. Зрелость общества - в готовности участвовать в обсуждении и нести ответственность за принятые решения», - отметил Асхат Рахимжанов.

В ходе заседания подчёркивалось, что работа над проектом новой Конституции изначально велась в открытом формате - с участием экспертов, политических партий, представителей регионов и гражданского общества. Член Политсовета, депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова акцентировала внимание на человекоцентричном характере предлагаемых изменений.

«Для нас принципиально важно начинать разговор о Конституции с главного вопроса - что она даёт конкретному человеку. Именно этим критерием должна измеряться любая конституционная реформа», - подчеркнула она.

По её словам, проект новой редакции Основного закона усиливает реальные гарантии прав и свобод граждан - от процессуальных прав и защиты частной жизни до прав в цифровой среде.

«Конституция постепенно перестаёт быть декларацией и становится инструментом защиты», - отметила Сагандыкова.

Свою позицию озвучили и представители региональных филиалов партии. Председатель Столичного филиала ОСДП Талгат Омаров отметил, что новая Конституция формирует долгосрочные основы развития страны.

«В проекте новой Конституции впервые на конституционном уровне чётко зафиксированы приоритеты науки, образования, культуры и развития человеческого капитала. Это переход к инвестициям в интеллект и будущее нации», - подчеркнул он.

Председатель Атырауского областного филиала ОСДП Нурайнаш Камалова отметила, что конституционная реформа формировалась с активным участием регионов.

«Конституция должна развиваться вместе с обществом. Предложения, поступавшие от регионов, были систематизированы и переданы в Конституционную комиссию», - подчеркнула она.

По её словам, переход к однопалатному парламенту и партийной системе выборов усиливает политическую ответственность.

«Модель Құрылтая из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам, повышает политическую конкуренцию и делает представительство более ответственным перед гражданами»,- заявила Нурайнаш Камалова.

Председатель Алматинского областного филиала ОСДП Нурым Нурлыбеков подчеркнул, что для регионов принципиально важна практическая реализация конституционных норм.

«Обсуждение Конституции - это разговор о том, каким будет государство для людей в конкретных городах и районах, а не только на уровне институтов», - отметил он.

По его словам, именно социальная и трудовая повестка наиболее остро ощущается на местах.

«Закрепление социальной направленности государства и приоритета прав человека на уровне Конституции - это основа для более справедливой политики в реальной жизни», - подчеркнул Нурым Нурлыбеков.

Политический итог обсуждения подвёл Руководитель Центрального аппарата ОСДП Максут Насибулов, отметив, что партия провела тщательный анализ проекта новой Конституции.

«Проект новой Конституции в практическом плане отражает ряд принципиальных предложений ОСДП - от перехода к однопалатному парламенту до расширения бюджетных полномочий парламента, механизма вотума недоверия, снижения избыточных избирательных барьеров, политического многообразия и права на мирные собрания», - заявил он.

По его словам, речь идёт о системной реализации программных установок партии.

По итогам заседания Политический совет ОСДП сформировал консолидированную позицию, выразив поддержку ключевым положениям проекта новой Конституции и готовность к дальнейшему участию в общественном и экспертном обсуждении. В партии подчеркнули, что окончательное решение по проекту Основного закона должен принять народ Казахстана на общенациональном референдуме, который обязан пройти в условиях открытости, честности и доверия.

 

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
Какая погода ожидает казахстанцев в феврале
Вопросы науки и реализации научных проектов обсудили в Правительстве РК
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
95-летняя кызылординка вступила в партию Respublica
Жительница Тараза избила малолетного сына на камеру
Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» на международном турнире по борьбе
Лжецелителя из TikTok осудили в Астане
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта н…
AMANAT: Новая Конституция – это ответ на запросы общества
Правам и свободам казахстанцев посвящен отдельный раздел в …
Справедливость, Закон и Порядок и бережное отношение к прир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]