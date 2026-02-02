Фото: ОСДП

По итогам заседания партия приняла и опубликовала на своём официальном сайте Заявление, в котором выразила поддержку ключевым положениям конституционной реформы.

Открывая заседание, Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов подчеркнул, что обсуждение Конституции выходит за рамки юридических формулировок и носит принципиально политический и общественный характер.

«Разговор о Конституции - это разговор не о наборе норм. Это разговор о том, каким мы видим государство, какую роль в нём играет человек и на каких ценностях будет строиться общественное согласие», - заявил он.

По словам Председателя партии, конституционная реформа является проверкой на зрелость как государства, так и общества.

«Зрелость государства проявляется в способности переосмысливать устоявшиеся модели и отвечать на новые вызовы. Зрелость общества - в готовности участвовать в обсуждении и нести ответственность за принятые решения», - отметил Асхат Рахимжанов.

В ходе заседания подчёркивалось, что работа над проектом новой Конституции изначально велась в открытом формате - с участием экспертов, политических партий, представителей регионов и гражданского общества. Член Политсовета, депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова акцентировала внимание на человекоцентричном характере предлагаемых изменений.

«Для нас принципиально важно начинать разговор о Конституции с главного вопроса - что она даёт конкретному человеку. Именно этим критерием должна измеряться любая конституционная реформа», - подчеркнула она.

По её словам, проект новой редакции Основного закона усиливает реальные гарантии прав и свобод граждан - от процессуальных прав и защиты частной жизни до прав в цифровой среде.

«Конституция постепенно перестаёт быть декларацией и становится инструментом защиты», - отметила Сагандыкова.

Свою позицию озвучили и представители региональных филиалов партии. Председатель Столичного филиала ОСДП Талгат Омаров отметил, что новая Конституция формирует долгосрочные основы развития страны.

«В проекте новой Конституции впервые на конституционном уровне чётко зафиксированы приоритеты науки, образования, культуры и развития человеческого капитала. Это переход к инвестициям в интеллект и будущее нации», - подчеркнул он.

Председатель Атырауского областного филиала ОСДП Нурайнаш Камалова отметила, что конституционная реформа формировалась с активным участием регионов.

«Конституция должна развиваться вместе с обществом. Предложения, поступавшие от регионов, были систематизированы и переданы в Конституционную комиссию», - подчеркнула она.

По её словам, переход к однопалатному парламенту и партийной системе выборов усиливает политическую ответственность.

«Модель Құрылтая из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам, повышает политическую конкуренцию и делает представительство более ответственным перед гражданами»,- заявила Нурайнаш Камалова.

Председатель Алматинского областного филиала ОСДП Нурым Нурлыбеков подчеркнул, что для регионов принципиально важна практическая реализация конституционных норм.

«Обсуждение Конституции - это разговор о том, каким будет государство для людей в конкретных городах и районах, а не только на уровне институтов», - отметил он.

По его словам, именно социальная и трудовая повестка наиболее остро ощущается на местах.

«Закрепление социальной направленности государства и приоритета прав человека на уровне Конституции - это основа для более справедливой политики в реальной жизни», - подчеркнул Нурым Нурлыбеков.

Политический итог обсуждения подвёл Руководитель Центрального аппарата ОСДП Максут Насибулов, отметив, что партия провела тщательный анализ проекта новой Конституции.

«Проект новой Конституции в практическом плане отражает ряд принципиальных предложений ОСДП - от перехода к однопалатному парламенту до расширения бюджетных полномочий парламента, механизма вотума недоверия, снижения избыточных избирательных барьеров, политического многообразия и права на мирные собрания», - заявил он.

По его словам, речь идёт о системной реализации программных установок партии.

По итогам заседания Политический совет ОСДП сформировал консолидированную позицию, выразив поддержку ключевым положениям проекта новой Конституции и готовность к дальнейшему участию в общественном и экспертном обсуждении. В партии подчеркнули, что окончательное решение по проекту Основного закона должен принять народ Казахстана на общенациональном референдуме, который обязан пройти в условиях открытости, честности и доверия.