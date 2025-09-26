«Осень нам танцует вальс-бостон»

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Листопад – это даже не явление, это особенно восхитительная шалость природы, когда она набирает в горсть пропитанные за лето теплом и оттого ставшие цветными листья и… обрушивает их тебе в душу. Падают эти листья когда медленно, нежно, когда в вихре, и ты думаешь: за что тебе, простому человеку, дарована такая красота?

фото Жениса Ыскабая

Есть в листопаде особая поэ­зия, которую замечают все, даже те, кто стихов не пишет да и читает их редко. Люди замедляют шаг, оглядываются по сторонам, задумываются. Даже уставшие прохожие вдруг замечают, как красиво ложится все это золото на землю.

– Все время существования человека разумного листопад обогащал его эмоциональный мир, ибо красота этого природного явления способна пробуждать внутренние ресурсы, учить эстетике, любованию, – говорит филолог, ветеран системы образования из Талдыкоргана Людмила Васько. – Листопаду даже присваивают мистичес­кие свойства. У славянских народов ранний октябрь так и называется – листопад, и рожденному в это время года желанному ребенку золото природы дарит очень долгую жизнь, это своего рода благословение. Также ранней осенью рождаются самые талантливые люди. А для женщины выйти замуж в листопад  – к обеспеченной спокойной жизни за добрым мужем.

В истории издательского дела оставил свой след один такой необычайно талантливый человек. 11 октября 1900 года родился известный художник-карикатурист Борис Ефимович Ефимов. Свои первые шаржи он опубликовал еще в далеком 1918 году, а в 2007-м (в возрасте 107 лет!) стал главным художником газеты «Известия». Борис Ефимович прожил 108 лет, умер 1 октября 2008 года.

А в Книге рекордов Гиннесса есть запись о советском хирурге Федоре Григорьевиче Углове – самом пожилом практикующем хирурге в мире. Родился он 5 октября 1904 года, работал до 90 лет, а умер в возрасте 104 лет. Возможно, судьба доктора Углова тоже была предопределена листопадом?

Кстати, в биологии есть наука, серьезно изучающая листопад. Это фенология – наука о сезонных явлениях природы, о времени и причинах их наступления. Фенологов занимают, например, процессы, которые регулярно происходят в конкретной гео­графической точке с течением времени, – распускание почек, ледоход, половодье на реках, заморозки и даже прилет птиц весной.

В листопаде же они с научной точки зрения объяснили, казалось бы, все. Даже почему листья деревьев окрашиваются в разные цвета: не в один, желтый, а, скажем, в любимый Пушкиным багрец. Листья некоторых деревьев действительно становятся осенью багряного цвета – это клен, осина, бересклет, дикий виноград. Происходит так из-за наличия в растениях растворенного в клеточном соке антоциана. Когда температура воздуха снижается, его количество возрастает, и лист приобретает бурый оттенок, чему способствует также тот факт, что в это же время поступление питательных веществ в листовую пластину начинает задерживаться или вовсе прекращается.

– Читал много статей о природе цвета, в том числе о листьях в листопад, – рассказывает популярный талдыкорганский фотограф Женис Ыскабай, автор фото к этой зарисовке. – Но, когда начинаешь снимать, все эти научные термины забываются, остается лишь восторженность природой и увлеченность процессом. И не знаешь, что большая удача – снять лист в полете или сделать панораму осеннего парка в ускользающей утренней дымке. Но, кстати, один довод ученых в пользу листопада для человека мне очень нравится. Валяться в куче опавших листьев – это своеобразная психотерапия, снимающая стрессы. И гулять по осеннему парку, вдыхая аромат растений, весьма полезно. Это ароматерапия в чистом виде. Да здравствует листопад!

