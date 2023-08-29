Оскандалившийся директор дома культуры из Актобе уволился

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Директор городского Дома культуры Казахского общества слепых в Актобе Манас Кошербаев уволился, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Информацию подтвердили в управлении культуры Актюбинской области.

"Манас Маратулы Кошербаев уволился по собственному желанию. Заявление он написал вчера, 28 августа 2023 года. Он был в трудовом отпуске", - прокомментировала руководитель областного управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисова.

Напомним, ранее в социальных сетях активно обсуждали видео осквернения скалы ажурного каньона Ыбыкты Сай в Мангистауской области, на котором узнали директора Дома культуры для слепых города Актобе - Манаса Кошербаева.

Тогда руководитель управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Алтынай Юнисова сообщила, что по возвращению подчиненного с ним будет проведена с профилактическая беседа.

Позже Манас Кошербаев попросил прощения за свой проступок.