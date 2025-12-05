Наверное, Виктория очень удивится, если узнает, что ее отличительная черта – якобы результат девиантного поведения ее родителей. А ведь именно в таком ключе об особенностях человеческого организма высказалась на всю страну (и даже шире) одна не очень, как бы помягче сказать, образованная блогерша. Так и заявила: патологии развития у детей, такие как аутизм, ДЦП и иже с ними, – следствие «излишеств нехороших» у их родителей: то ли высшие силы карают, то ли матушка-природа отыгрывается за беспорядочные связи.

Кому, как не ей – не просто блогеру, а, между прочим, еще и бровисту-визажисту, знать наверняка закономерности развития человеческого существа? Генетика – ерунда какая, скажете тоже. А вот заболевания, передающиеся половым путем и вирусы, перенесенные будущими матерями, – вот виновники.

Знаете, если покопаться в научных трактатах, то в чем-то блогер, может, и права. Да, ученые не отрицают связь между перенесенными женщинами во время беременности вирусными заболеваниями и тяжелыми поражениями головного мозга у младенцев. Да, аутоиммунные заболевания обоих родителей могут негативно сказаться на развитии потомков. И да, вирус у беременной может спровоцировать ДЦП у ребенка в редких случаях.

Но возмутила общественность даже не сама информация. Кто еще не видел ролик с выступлением «специалиста», обязательно посмотрите. Вслушайтесь, какими словами (спойлер – нецензурными) визажист даже не констатирует, а обвиняет родителей детей с РАС и ДЦП. «Пришла такая информация, я уже обладала такой информацией, что это наказуемо…» – начинает вещать блогер. Откуда пришло (из космоса, во сне?), неясно, но: онкология, «непроходимость кишок» у детей – это все от измен будущих родителей, по мнению блогера. И даже наличие пяти (!) пальцев – это тоже все последствия блуда предков. У меня для блогерши плохая новость: посчитала ее пальцы, у нее их по пять на руку…

Вы думаете, бровисту стало стыдно, когда ее выпад растащили по пабликам и чуть не прокляли? Ничуть! Она без зазрения совести пошла на довольно популярный в Казахстане подкаст и там заявила: «Не жалею о сказанном». И вообще, она же ни к кому лично не обращалась, у нее просто такая подача – критическая, а ее столь глубокие научные выводы – из «опыта работы с женщинами». Какая многогранная, однако, личность: и блогер, и визажист, и психолог (клиентки душу выворачивают или про других сплетничают?), и генетик-вирусолог-венеролог.

Резонанс со стороны правоохранителей случился, но вялый: блогерше присудили штраф в 20 МРП, за употребление нецензурной лексики. Все! Потому что злой умысел оскорбления детей она отрицала, да и суд не углядел признаков дискриминации.

А ведь на самом-то деле серьезная проблема затронута. В Казахстане проживают свыше 700 тыс. граждан с инвалидностью, более 100 тыс. из них – дети. Выходит, можно грубо «пройтись» по сотням тысяч людей, и человеку за это почти ничего не будет? И самое печальное – этот человек и сам себя не «оштрафует» – ни в голове, ни в душе.