На рост цен на продукты питания влияет ряд факторов внутри страны. Такое пояснение дал заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Причиной роста цен (на продукты питания - прим. ред.) в настоящее время является фактор сезонности, что связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов. К тому же, сейчас пошла свежая продукция из Узбекистана, Пакистана, что является тоже основанием для роста цен. Удорожание кормов в результате засухи служит причиной роста цен на говядину, мясо кур, молочную продукцию и яйца», - разъяснил Абилдабеков.

Также, причинами роста цен на продовольствие, по его словам, явились: повышение акцизов на ГСМ в 2021 году, небольшой рост тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на сырье, удобрения, логистику и ветеринарные препараты.

«Определенную лепту в рост продуктов внесли январские события. Рост цен на сахар обусловлен геополитической ситуацией и связан с событиями в Украине и запретом экспорта сахара из Российской Федерации. Россия была основным поставщиком - 58% мы импортировали, и Россия же была основным поставщиком сахара», - добавил Айдар Абилдабеков.