Сенсационная находка обнаружена в 90 километрах к северу от центра Кармакшинского района, в ущелье Шах-Шах

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Кызылординской области найдены останки динозавра. Специалисты областного музея предполагают, что они принадлежат животному, обитавшему в меловой период мезозойской эры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»