Останки динозавра нашли в Кызылординской области
Сенсационная находка обнаружена в 90 километрах к северу от центра Кармакшинского района, в ущелье Шах-Шах
В Кызылординской области найдены останки динозавра. Специалисты областного музея предполагают, что они принадлежат животному, обитавшему в меловой период мезозойской эры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
- В Казахстане очень мало палеонтологических комплексов. Поэтому многие из найденных артефактов бесценны. Находку исследуют палеонтологи. Ущелье Шах-Шах должно стать туристическим объектом. Он непременно вызовет живой интерес учёных всего мира, - отметил ученый-секретарь областного историко-краеведческого музея Асхат Сайлау.