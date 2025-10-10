Останки динозавра нашли в Кызылординской области

История
24

Сенсационная находка обнаружена в 90 километрах к северу от центра Кармакшинского района, в ущелье Шах-Шах

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Кызылординской области найдены останки динозавра. Специалисты областного музея предполагают, что они принадлежат животному, обитавшему в меловой период мезозойской эры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

- В Казахстане очень мало палеонтологических комплексов. Поэтому многие из найденных артефактов бесценны. Находку исследуют палеонтологи. Ущелье Шах-Шах должно стать туристическим объектом. Он непременно вызовет живой интерес учёных всего мира, - отметил ученый-секретарь областного историко-краеведческого музея Асхат Сайлау.

 

#археологи #динозавр

