Осторожно! «Допы» в шоуруме

Колонка обозревателя
Игорь Прохоров

Говорят, для покупки хорошего легкового авто сегодня нужны не столько деньги, сколько по-настоящему железные нервы. Недавно мой товарищ решил обновить свое несколько поизносившееся транспортное средство. Присмот­рел солидный черный кроссовер в топовой комплектации.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казалось бы, хороший выбор. Оформляй и радуйся! Но реальность отечественного авторынка превратила эту попытку в пытку.

Как потом припоминал товарищ, мистика началась прямо у порога одного из автосалонов, когда выяс­нилось: рекламная цена – лишь мираж. Если в рекламе вы увидели цифру в одиннадцать миллионов тенге за самый навороченный внедорожник, не верьте глазам своим. Ибо в автосалоне цена непостижимым образом возрастет миллионов до пятнадцати. На вопрос о более доступных версиях вам сухо ответят: мол, таких машин и в природе-то не существует.

Старую машину моего друга, вполне ликвидную и крепкую, оценили почти вдвое ниже рыночной стоимос­ти. Это классическая схема дилера: вам предлагают скидку на новый автомобиль, но забирают старый за копейки, так что итоговое сальдо выйдет не в вашу пользу.

Особое коварство, на взгляд друга, заключалось в ожидании, которое менеджеры создали искусственно, заставляя томиться в шоуруме в то время, как за закрытыми дверями ими якобы согласовывались небывалые преференции.

Когда же он устал ходить из угла в угол и в изнеможении присел, на стол легла увесистая пачка документов: мелким шрифтом среди страховки жизни и карты помощи на дорогах прятались те самые «допы». Копеечные брызговики и сигнализация с наценкой в триста процентов – все это предложили столь виртуозно, что он поверил в щедрость продавца.

Первый урок, который мы с ним вынесли из этой истории: никогда не обольщайтесь подарками, ведь в конечном итоге каждый коврик и каждая сигнализация будут оплачены из вашего же кармана.

Затем ему вместо черного настойчиво предложили забрать автомобиль зеленый. Но товарищ благоразумно отказался от кредита с неподъемным ежемесячным платежом.

Тогда менеджеры попытались «спустить» его мечтания классом ниже. Стали убеждать купить машину попроще, вот только «простота» по цене оказалась подозрительно близкой к флагманским моделям.

Среди прочих неприятных открытий знакомый упомянул и комиссию за услуги автосалона в сто пятьдесят тысяч тенге… Словно вы зашли в булочную, а с вас пытаются вытребовать отдельную плату за то, что продавец подал вам батон.

Но моего друга каким-то образом все же уговорили совершить необдуманную покупку. Спас его только технический прокол: в момент оформ­ления договора система зависла, подарив ему драгоценные минуты, чтобы прийти в себя… Он вышел на свежий воздух, одумался и вернулся домой на старом автомобиле.

Но продавцы не унимались. На следующий день настойчиво звонили, просили назвать код для оформ­ления кредита из SMS, якобы для удаления данных из системы.

На мой взгляд, в таких ситуациях важно помнить: наша главная сила – в умении вовремя сказать «нет». И товарищу я посоветовал: «Не пытайся впредь купить машину за один день. Оставь себе два-три дня на раздумья в спокойной обстановке. Не верь напористым увещеваниям на предмет того, что выбранная тобой машина вот-вот подорожает. В этом случае всегда можно ее купить в другом автосалоне. Сравнивай итоговую сумму покупки с официальным прайсом и не поленись собственноручно продать старую машину на вторичном рынке. Это твой бюджет, а значит, только ты выбираешь, когда и сколько платить».

