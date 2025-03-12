Осуждена банда «черных риелторов» в Алматы

Сроки получили и те, кто помогал им в совершении преступлений
Сегодня суд Алматы вынес решение по резонансному делу «черных риелторов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv
Как пишет Almaty.tv, на скамье подсудимых оказались 22 человека, включая врачей-психиатров, участковых, риелторов, представителей нотариуса и судмедэкспертов. Они обвиняются в похищении, убийстве, насилии над психически больными и престарелыми людьми. Преступления совершались для того, чтобы присвоить их недвижимость.
Одного из главных обвиняемых, который и организовал эту преступную группировку, приговорили к 18 годам лишения свободы. Его подельников к 17 и 16 годам тюрьмы. Озвучили приговор и для других фигурантов громкого дела.
«Приговорить Айжан Жусупгалиеву к 6 годам лишения свободы, Майру Оразаеву к 10 годам, Газизу Ешмуратову к 3 годам лишения свободы. Судмедэксперту Виталию Колесникову дать 4 года», - зачитал вердикт судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлан Болатов.