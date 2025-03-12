Осуждена банда «черных риелторов» в Алматы

Сроки получили и те, кто помогал им в совершении преступлений

Фото: Almaty.tv

Сегодня суд Алматы вынес решение по резонансному делу «черных риелторов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv

Как пишет Almaty.tv, на скамье подсудимых оказались 22 человека, включая врачей-психиатров, участковых, риелторов, представителей нотариуса и судмедэкспертов. Они обвиняются в похищении, убийстве, насилии над психически больными и престарелыми людьми. Преступления совершались для того, чтобы присвоить их недвижимость.

Одного из главных обвиняемых, который и организовал эту преступную группировку, приговорили к 18 годам лишения свободы. Его подельников к 17 и 16 годам тюрьмы. Озвучили приговор и для других фигурантов громкого дела.