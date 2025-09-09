Осужденному из-за нарушений ужесточили наказание в Акмолинской области

Закон и Порядок
231
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности

В Акмолинской области осужденному к ограничению свободы заменили наказание на лишение свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Прокуратура района Биржан сал организовала показательный процесс по делу о замене с неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы в отношении гражданина «В».

Цель мероприятия – предупредить подучетных о возможности замены наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы в случае совершения правонарушения в период его отбывания.

«Данный гражданин систематический нарушал правила, злостно уклонялся от исполнения возложенных судом обязанностей и неоднократно привлекался к административной ответственности, что стало основанием для пересмотра решения», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что суд, изучив представленные материалы, признал доводы обоснованными и принял решение о замене с неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

#прокуратура #Акмолинская область #наказание #осужденный

