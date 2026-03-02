В Шымкенте осудили организаторов незаконного игорного бизнеса

Суд
149

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено дело в отношении двух подсудимых, которые обвиняются в том, что организовали на территории города незаконный игорный бизнес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Шымкента

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По данным суда, они использовали банковские счета нескольких дропперов в Kaspi Bank. С января 2023 года по июнь 2025 года в Шымкенте, не имея соответствующую лицензию на занятие игорным бизнесом, используя различные страницы в социальных сетях, в прямых эфирах организовали незаконный игорный бизнес под названиями «тринька» и «зарик».

"В результате ими был получен преступный доход в размере 681, 2 млн тенге, из которых за вычетом сумм выигрышей, выплаченных игрокам, им осталось 93,7 млн тенге",  - говорится в сообщении. 

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #Шымкент #игорный бизнес

