Освобождена третья группа палестинских заключенных

Израиль освободил третью группу заключенных из 39 палестинцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, их привезли на автобусах в Рамаллу, передает телеканал Al Jazeera.

Журналисты уточнили, что автобусы с бывшими палестинскими заключенными прибыли в Рамаллу из израильской тюрьмы Офер (находится в Бейтунии) и центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме. Среди них только подростки.

По случаю освобождения заключенных тысячи жителей Палестинской автономии устроили в центре Рамаллы празднование.

Ранее глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес заявил, что Израиль нарушает условия договора по освобождению заключенных. По его словам, израильская сторона не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке и освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания людей в тюрьме.