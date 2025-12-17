Синоптики «Казгидромета» прогнозируют в ближайшие дни резкие температурные перепады и осадки на большей части страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, обширный циклон сохранит свое влияние на большую часть РК, в связи с этим сохраняются снег, метель, на юге, юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах метель.

18 декабря прогнозируются сильные осадки. По республике сохраняется порывистый ветер 15-20, временами 23-28 м/с, на юге, юго-востоке страны в ночные и утренние часы - туман.

Температурный фон также изменится:

- в западных регионах страны ночью ожидается повышение температуры от 3-18 до 0-5 мороза, днем основной фон 5 мороза - 3 тепла,

- на северо-западе РК повышение ночью от 7-23 до 0-15 мороза, днем колебание от 3-15 до 0-5 мороза,

- в северных, центральных регионах ночью повышение до 15-23 до 5-15 мороза, днём колебание от 10-18 до 3-8 мороза,

- в восточных ночью повышение до 12-28 до 7-20 мороза, днём от 7-18 до 5-15 мороза,

- на юге страны ночью повышение от 3-20 до 3-12 мороза, днём основной фон 0-8 мороза,

- на юго-востоке страны ночью и днём основной фон температуры составит 0-5, в горных районах 8-13 мороза.