Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, осень в этом году балует казахстанцев теплом.

- Несмотря на то, что уже конец ноября, теплая и солнечная погода сохранится на юге Казахстана, в дневные часы столбики термометров зафиксируют 13-18 тепла, - говорится в сообщении.

А вот жителей северных регионов ожидают осадки, отмечают синоптики.

Северо-западный циклон, быстро смещаясь по северной половине РК, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и гололед, однако сохранит комфортный температурный фон, ночью ожидается 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.