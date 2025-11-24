От -5 до +18: температурные перепады и осадки накроют Казахстан
Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, осень в этом году балует казахстанцев теплом.
- Несмотря на то, что уже конец ноября, теплая и солнечная погода сохранится на юге Казахстана, в дневные часы столбики термометров зафиксируют 13-18 тепла, - говорится в сообщении.
А вот жителей северных регионов ожидают осадки, отмечают синоптики.
Северо-западный циклон, быстро смещаясь по северной половине РК, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и гололед, однако сохранит комфортный температурный фон, ночью ожидается 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.