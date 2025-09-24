От обогатительной фабрики до цементного завода

Экономика
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Задачи, поставленные Президентом в очередном Послании народу, планомерно решаются в регионе. Особое внимание при этом уделяется реализации индустриально-инвестиционного потенциала, созданию комфортных условий для бизнеса, стимулированию предпринимательской активности и обеспечению населения новыми рабочими местами.

фото Агадила Рысмахана

По информации акимата области, за последние два года в регионе осуществлено 48 ин­вестиционных проектов общей стоимостью 289 млрд тенге. Так, в 2023-м запущено 13 производств с созданием 577 рабочих мест, в 2024-м – еще 35 предприятий с трудоустройством 1 453 человек. Среди значимых объектов – Шатыркульская обогатительная фабрика, цементный завод Korcem и предприятие по выпуску пиросульфита натрия Karatau Chemicals. До конца года намечено запустить дополнительно 30 проектов на сумму 175,2 млрд тенге, что обеспечит постоянными рабочими местами около 1 500 жамбылцев.

За первое полугодие 2025 года объем инвестиций в основной капитал по области достиг 301,8 млрд тенге, увеличившись на 48,1% в сравнении с прошлым годом. После обеспечения инфраструктурой индустриальной зоны в Таразе в следующем году здесь запустят малую промышленную зону. На ее территории разместятся предприятия по выпуску дверей, стекла, систем капельного орошения, сухих смесей и бетонных изделий. Также в районах продолжается формирование субзон «Талас», «Сарысу-1», «Сарысу-2», «Мерке» и «Кулан».

Специальная экономическая зона (СЭЗ) Jibek Joly получила второе дыхание и постепенно превращается в один из крупнейших промышленных хабов республики. Ее площадь увеличена до 805 га, дополнительно создана субзона еще на 400 га. Здесь введена в строй первая очередь завода ветряных электрогенераторов. На стадии реализации находится ряд масштабных проектов, среди которых предприятие по выпуску промышленного кремния, крупнейший в Центральной Азии завод по глубокой переработке кукурузы (в этом году начнется прием сырья), металлургический комбинат мощностью 3 млн тонн стали в год, заводы по выпуску перекиси водорода и желатина, линии по производству цианида натрия, сборки мототехники и другие.

Отдельно следует подчеркнуть, что в ноябре текущего года будет запущена первая очередь производства серной кислоты ТОО «Еврохим Қаратау» мощностью 800 тыс. тонн в год. Все осуществляемые проекты направлены на повышение экономической активности, создание рабочих мест и улучшение качества жизни населения.

