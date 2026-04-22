От смарт-датчиков до завода: павильон Астаны открылся на площадке РЭС

В Астане проходит Региональный экологический саммит, в котором принимают участие страны Центральной Азии для разработки совместных, практических решений климатических и экологических вопросов региона. Одной из центральных площадок масштабного мероприятия стал столичный павильон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В павильоне Астаны представили проекты, которые город уже готовит к реализации — от энергетической утилизации отходов до цифрового мониторинга воздуха.

Ключевой экспонат — проект мусоросжигательного завода «Энергия Астана», который должен изменить систему обращения с отходами в столице.

Как рассказал главный специалист отдела озеленения и природопользования Управления охраны окружающей среды города Сагыныш Сагинтаев, объект позволит практически отказаться от полигонного захоронения.

«В Астане ежедневно образуется порядка 1 500 тонн отходов — это до 400 тысяч тонн в год. Новый завод даст возможность перерабатывать этот объем с получением электроэнергии и минимизировать нагрузку на полигоны», — отметил он.

Строительство займет около трех лет, а запуск запланирован на 2029 год. По словам разработчиков, это будет первый объект такого типа в Центральной Азии.

Отдельный блок экспозиции посвящен цифровизации экологии. Специалисты демонстрируют систему смарт-датчиков качества воздуха, которые уже тестируются в разных районах. Большой акцент делается на улучшении общественной среды и воздуха.

«Это компактные устройства с элементами искусственного интеллекта. Они не просто фиксируют загрязнение, но и помогают определить его источник — будь то транспорт или частный сектор», — пояснил Сагинтаев.

В тестовом режиме в городе установлено несколько таких датчиков. В дальнейшем их планируется интегрировать с системой управления дорожным движением: светофоры смогут адаптироваться под трафик, снижая пробки и уровень выбросов.

Павильон Астаны на саммите демонстрирует конкретные решения острых вопросов экологической повестки дня — от инфраструктурных проектов до цифровых инструментов.