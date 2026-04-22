От смарт-датчиков до завода: павильон Астаны открылся на площадке РЭС

Столица,Экология
2
Дана Аменова
специальный корреспондент

Отдельный блок экспозиции посвящен цифровизации экологии

Фото: акимат Астаны

В Астане проходит Региональный экологический саммит, в котором принимают участие страны Центральной Азии для разработки совместных, практических решений климатических и экологических вопросов региона. Одной из центральных площадок масштабного мероприятия стал столичный павильон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В павильоне Астаны представили проекты, которые город уже готовит к реализации — от энергетической утилизации отходов до цифрового мониторинга воздуха.

Ключевой экспонат — проект мусоросжигательного завода «Энергия Астана», который должен изменить систему обращения с отходами в столице.

Как рассказал главный специалист отдела озеленения и природопользования Управления охраны окружающей среды города Сагыныш Сагинтаев, объект позволит практически отказаться от полигонного захоронения.

«В Астане ежедневно образуется порядка 1 500 тонн отходов — это до 400 тысяч тонн в год. Новый завод даст возможность перерабатывать этот объем с получением электроэнергии и минимизировать нагрузку на полигоны», — отметил он.

Строительство займет около трех лет, а запуск запланирован на 2029 год. По словам разработчиков, это будет первый объект такого типа в Центральной Азии.

Отдельный блок экспозиции посвящен цифровизации экологии. Специалисты демонстрируют систему смарт-датчиков качества воздуха, которые уже тестируются в разных районах. Большой акцент делается на улучшении общественной среды и воздуха.

«Это компактные устройства с элементами искусственного интеллекта. Они не просто фиксируют загрязнение, но и помогают определить его источник — будь то транспорт или частный сектор», — пояснил Сагинтаев.

В тестовом режиме в городе установлено несколько таких датчиков. В дальнейшем их планируется интегрировать с системой управления дорожным движением: светофоры смогут адаптироваться под трафик, снижая пробки и уровень выбросов.

Павильон Астаны на саммите демонстрирует конкретные решения острых вопросов экологической повестки дня — от инфраструктурных проектов до цифровых инструментов.

#экология #павильон #отходы

Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебряный финал в Ордосе
Триумфальный Кубок Победы
Стартует пляжная Азиада
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Школьная библиотека задает формат обучения
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Бразильский старт
Не линия раздела, а точка притяжения
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Жемчужины края
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Международная книжная выставка-ярмарка стартовала в Астане
Главы государств посетили выставку Регионального экологичес…
Токаев: Защита нашей планеты – общая ответственность всего …
Отопительный сезон завершили в Астане

