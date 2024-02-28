Особенность юбилейных банкнот номиналом 10 000 тенге описали в Нацбанке

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге находится в обращении и является законным платежным средством. Об её особенностях рассказали в Национальном банке РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Нацанк Казахстана 15 ноября 2023 года выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию национальной валюты Республики Казахстан.

Банкнота выпущена ограниченным тиражом в количестве 3 млн штук. Основными изображениями на ней являются карта Казахстана с выделением областей и монета со встроенным знаком тенге «₸».

При этом, в рамках новой серии банкнот «Сакский стиль», летом 2024 года планируется объявить о выпуске в обращение серийной банкноты 10 000 тенге нового дизайна, предназначенной для массового пользования.  

Банкнота номиналом 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль» еще не поступила в наличное денежное обращение. 

Новая серия банкнот основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

Информация о дате выпуска в обращение серийной банкноты 10 000 тенге с подробным описанием дизайна и защитных элементов будет размещена дополнительно.  

Юбилейные банкноты посвящены государственным и историческим событиям и выпускаются ограниченным тиражом. Их выпуск является общепринятой практикой во многих странах. При этом, серийные банкноты предназначены для широкого наличного денежного обращения.

Ранее сообщалось о том, что новые купюры номиналом 5 тысяч тенге выйдут в обращение этой весной.

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