Отопительный сезон завершили в Астане

Подробнее об этом проинформировали в городском акимате

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице принято решение о завершении отопительного сезона с 22 апреля 2026 года в связи с повышением температуры наружного воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Как уточняется, будет проводиться поэтапное отключение объектов здравоохранения, образования, культуры и жилого фонда.

Отопительный сезон прошел в штатном режиме.

Напомним, в Темиртау завершен один из первых пилотных проектов МЭКС по реконструкции тепловых сетей. Благодаря проекту жители двух микрорайонов и поселка Отрадное впервые за многие годы перезимовали без аварий.