Преодолеть сырьевую нап­равленность экономики намерены в Костанайской области, где особое внимание нынче уделяется развитию обрабатывающей промышленности. Также делается упор на грамотную логистику.

В областном центре уже начато строительство международного транспортно-логистического комп­лекса «Тобол». Сдача объек­та в эксплуатацию запланирована на конец 2026-го – начало 2027 года. Об этом на брифинге в СЦК, подводя итоги социально-экономического развития региона, рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Костанайская область выступает в роли центра отечественного автопрома. Сохранить лидирующие позиции в этом секторе позволит новый завод Kia (ТОО «Kia Qazaqstan»), запущенный в текущем году.

Осуществлен проект строительства чугунолитейного завода, готовится к открытию крупное предприятие по выпуску ремней для грузовиков. Объем инвестиций в него составил 160,5 млрд тенге, здесь планируется трудоустроить порядка 650 рабочих и специалистов. Также возводится завод по выпуску автокомпонентов для легковых автомобилей.

В Рудном началось осуществление капиталоемкого проекта в металлургической промышленности – строительство завода горячебрикетированного железа. В ближайшее время в Лисаковске начнется реализация проекта по переработке отходов железной руды.

Рост объемов производства и расширение географии поставок объективно подводят к необходимости создания транспортно-логистического хаба, который станет связующим звеном между промышленными предприятия­ми, железнодорожной и автомобильной инфраструктурой, внешними рынками.

– Строительство международного транспортно-логистического комплекса «Тобол» – очень важный проект для экономики области... Его планируемая мощность – около 400 тысяч контейнеров в год. Объем инвестиций – 63,8 миллиарда тенге. Будет создано 500 рабочих мест. В результате объем грузовых перевозок увеличится на 20 процентов, – отметил Кумар Аксакалов.

При комплексе планируется создать специальные склады разных классов. Такой подход – уникальная поддержка для местных сельхозтоваропроизводителей. Не секрет, что последние нередко сталкиваются с проблемами при экспорте своей продукции.

– 400 тысяч контейнеров – это примерно 11 миллионов тонн грузов, которые можно будет отправить благодаря транспортно-логистическому комплексу. При встрече с инвесторами я всегда говорю о том, что у нас ведется строительство такого объекта. Они тут же ставят «плюс» в графе нашего региона и становятся ближе к принятию решений в пользу Костанайской области при планировании своего бизнеса, – отметил аким.

Как отмечалось выше, запуск транспортно-логистического комп­лекса положительно скажется на развитии сельскохозяйственной отрасли. Тем более что региону есть чем похвалиться. По итогам истекших 11 месяцев валовая продукция сельского хозяйства в ценовом выражении составила 924 млрд тенге. Собрано 7 млн тонн зерна.

В отрасли животноводства на сегодняшний день по региону введено в эксплуатацию семь современных промышленных молочно-товарных ферм, в 2026-м будет введено еще пять, что позволит вдвое увеличить производство молока в крупных хозяйствах.

– На одной МТФ в среднем содержится 600 голов скота, а это около трех тысяч тонн молока в год. Одна такая ферма обеспечивает полезной продукцией 10 тысяч жителей. Получается, что 10 ферм обеспечивают 100 тысяч человек. На МТФ трудятся 35–45 сотрудников, – резюмировал глава области.

В рамках брифинга Кумар Аксакалов остановился также на вопросах развития школьного образования, медицины, энергетики, в том числе на проблемных. Отвечая на вопросы журналистов, аким сообщил, что ситуация вокруг долгостроя – областной детской больницы в Костанае – будет решена после подготовки новой проектно-сметной документации.

