Здесь завершили очистку большого озера, которая длилась два года. В течение этого времени специалисты с помощью спецтехники срезали водоросли и убрали мусор со дна. Летом они запускали в озеро рыб. Всего около 90 тыс. мальков белого амура и толстолобика поселились в парковом водоеме, чтобы поддерживать его экологическое равновесие. Зимой здесь проводили аэрацию и вносили бактерии хлореллы, которые подавляют рост сине-зеленых водорослей.

Работникам управления парками удалось добиться хорошего результата. Теперь они намерены привести в порядок два малых озера. Одно из них превратят в зоопарк на воде, заселив утками, лебедями, пеликанами и прочими водоплавающими птицами. В другое запустят декоративных рыб. В планах установить здесь статодинамический фонтан высотой 12 м. Кроме того, возле озер пробурят несколько скважин. Они будут подпитывать парковые водоемы, а значит, предотвращать образование болот.