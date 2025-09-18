Фото: пресс-служба Сената

В Астане состоялось открытие Парка мира и согласия – уникального пространства, созданного для укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога в рамках казахстанской инициативы по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Участие в торжественном мероприятии совместно с делегатами VIII Съезда принял и председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя гостей торжественной церемонии, Маулен Ашимбаев напомнил, что Парк мира и согласия был основан участниками VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году. В нем приняли участие Папа Римский Франциск, Верховный имам аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб. С тех пор эта природно-рекреационная зона стала символом дружбы и единства между разными конфессиями Казахстана.

«Сегодня результатом наших благих намерений стал красивый парк, раскинувшийся вдоль русла реки Есиль. Это яркий символ единства, взаимного доверия, мира и согласия. В истории всех народов деревья символизировали жизненную силу, рост и процветание. Таким образом, этот парк является символом надежды на светлое будущее для всех, независимо от веры или этноса. Надеемся, что Парк мира и согласия, расположенный в самом сердце столицы Казахстана, станет олицетворением духовного моста между религиями и культурами, что особенно ценно в наше столь непростое время», – сказал в своем выступлении руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил признательность всем участникам и единомышленникам за содействие открытию парка.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Казахстан – это уникальная страна, где в мире и согласии проживают люди разных национальностей, культур и вероисповеданий. Такой результат является отражением таких ценностей как открытость, доверие, терпимость и уважение ко всем людям, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания. Об этом символизирует и центральный элемент столичного Парка мира и согласия – монумент «Древо жизни». Здесь три года назад делегатами были посажены более 60 лиственных и хвойных деревьев. В центре монумента в форме купола посажен дуб, окруженный уступчивым фонтаном – водной гладью.

Согласно замыслу авторов проекта, вода и древо жизни, уходящее корнями глубоко в историю, символизируют вечную и универсальную ценность жизни на Земле. Инсталляция тем самым выступает в качестве призыва к согласию, миру и дружбе между всеми людьми на планете, вне зависимости от их вероисповедания. Купол означает мир под одним небом, а 4 входные зоны – стороны света: Юг, Север, Запад и Восток. На стенах купола нанесены изображения, демонстрирующие создание Мира, исторически значимые события для Казахстана, а также знаменитые древние наскальные рисунки – петроглифы.

Кроме того, особое внимание участников мероприятия привлекла выставка из 20 лучших картин победителей и призёров республиканского конкурса юных художников «Бала бояуындағы әлем». Экспозиция, размещённая на просторных стеллажах, дала возможность познакомиться с творчеством молодого поколения и символизировала надежду на светлое и гармоничное будущее.