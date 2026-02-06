Парламентская фракция НПК провела заседание на тему проекта новой Конституции

Конституционная реформа
164
Айман Аманжолова
корреспондент

Парламентская фракция Народной партии Казахстана провела расширенное заседание на тему: «Новая Конституция: новый облик настоящего и будущего Казахстана». В нем приняли участие депутаты Сената и Мажилиса, сотрудники государственных органов, а также экспертное сообщество, передает Kazpravda.kz

Фото: НПК

Открывая заседание, модератор мероприятия, руководитель парламентской фракции НПК, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, участник Комиссии по Конституционной реформе, депутат Магеррам Магеррамов напомнил, что инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева, постепенно привели страну к разработке проекта новой Конституции.

«Проект определяет новые ориентиры государственной политики страны, – констатировал мажилисмен. – Создается однопалатный Парламент-Курултай, отдельный раздел посвящен новому Высшему консультативному органу - Халық кеңесі, предусмотрен новый институт Вице-Президента – это создает совершенно новую структуру архитектуры государственной власти».

Народная партия Казахстана поддерживает предлагаемый проект Конституции. Спикеры заседания неоднократно отметили человекоцентричность документа, заложенную в нем абсолютизацию права на жизнь, закрепление неприкосновенности личности и сохранения цифровых персональных данных, а также – усиление защиты чести и достоинства гражданина и его социальных прав, в частности, права на труд.

«Наша партия всегда говорила – экономика должна служить человеку, а не человек – экономическим показателям, – подчеркнула в своем выступлении депутат от НПК Ирина Смирнова. – Человек труда – это не ресурс, не единица, это – основа государства и его сила».

Вице-министр юстиции РК Лаура Мерсалимова объяснила, что новый проект Конституции является отражением развития нашей страны.

«В разделе, посвященномправам и обязанностям граждан, основное внимание уделено усилению гарантий реализации защиты прав и свобод человека, – заявила вице-министр. – В данном вопросе полностью учтены требования международных документов».

Свою точку зрения высказали и другие участники заседания.  С докладом «Новая Конституция – новый этап развития страны, общественный запрос и требование времени» выступил депутат Сената Галиаскар Сарыбаев. О правозащитном потенциале проекта рассказал мажилисмен Марат Башимов. Профессор Высшей школы права Международного университета Астана Исидор Борчашвили отметил стратегические направления новой Конституции. Директор «Института законодательства и правовой информации РК Индира Аубакирова изложила продвижение основополагающих принципов деятельности республики и общенациональных ценностей в свете новой Конституции. На заседании также выступили председатель республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, руководитель   палаты юридических консультантов «Лига юристов Астана» Айнур Абатова и начальник Центра частного законодательства Института парламентаризма при УДП РК Юлия Костяная.

Подводя итоги Магеррам Магеррамов резюмировал, что население страны принимало самое активное участие в работе над проектом.

«Нет ни одного равнодушного человека, который бы не высказался по Конституции, – подытожил он. – В результате в предлагаемом проекте соблюдается баланс буквы и духа основного закона с запросами реальной действительности».

Работа над проектом Конституции, адаптированной под требования Справедливого Казахстана, будет продолжена.

 

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Самая большая ценность
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

В Кызылорде прошло заседание политсовета партии «Ауыл»
Бектенов призвал бизнес поддержать новую Конституцию
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Необходимо четко обозначить в Конституции роль Нацбанка – Н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]