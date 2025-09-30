Фото: amanatpartiasy.kz

На протяжении недели участники преодолеют более тысячи километров через города Алматы и Шымкент, а также Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области, объединив усилия тысяч активистов «Жастар Рухы» и местных жителей. Эта эстафета – не просто уборка: она призывает к новой экологической культуре, бережному отношению к природе и историческому наследию, к ответственности каждого перед окружающим миром.

Обращаясь к участникам, Исполнительный секретарь партии AMANAT Дәулет Кәрібек подчеркнул, что мировое ученое сообщество уже не один десяток лет бьет тревогу о неминуемой экологической катастрофе. Это и изменение климата, и дефицит воды, и загрязнение воздуха, и лесные пожары, и деградация почв и так далее. Однако, усилий только государства в вопросе защиты окружающей среды недостаточно, эта ответственность лежит на каждом человеке. Именно поэтому партия AMANAT посредством road-эстафеты демонстрирует, что каждый казахстанец может внести вклад в защиту природы и исторического наследия, и что вместе можно предотвратить угрозу экологической катастрофы, сохранив страну зелёной и безопасной для будущих поколений.

«Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «Таза Қазақстан» – это не кампания на один день, а стиль жизни, где чистота должна начинаться с каждого человека, каждой улицы и каждого города. Эти слова стали нашей идейной основой, призванной сформировать у общества привычку бережно относиться к природе, истории, культуре и окружающей среде в целом. Мы должны воспитать в нашей молодежи подлинный экологический патриотизм, задать устойчивую модель экологического поведения», – сказал он.

По словам организаторов, вдоль всего маршрута пройдут не только уборки трасс и прилегающих территорий, но и встречи депутатов с населением, молодёжные open-air мероприятия, общественные приёмы, тренировки на открытом воздухе «Чемпиондық рух», а также проект «Вандализмге жол жоқ!», в рамках которого будут очищены и благоустроены знаковые памятники – мемориальный комплекс «Тұлғалар тұғыры», дворцовый комплекс «Ақыртас», монумент «Бірлік» и древнее городище Сауран. Тем самым road-эстафета объединяет в себе защиту природы, сохранение культурного наследия и воспитание экологического патриотизма.

«Кроме прочего, наша акция выполняет роль и культурно-просветительской миссии. Молодежь на конкретных примерах изучает историю и вместе с тем учится ответственному отношению к культурному и природному наследию. Любое осквернение памятников – это покушение на историческую память народа. А почти два года назад молодёжное крыло «Жастар Рухы» поддержало общественную петицию против вандализма. Она легла в основу закона по ужесточению ответственности за акты вандализма, который Президент подписал в прошлом году», – сказала председатель «Жастар Рухы» Акерке Искандерова.

В свою очередь депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Никита Шаталов подчеркнул, что экологическая эстафета в поддержку инициативы Президента «Таза Қазақстан» становится символом единства и ответственности.

«Она объединяет депутатов, молодежь, волонтеров и местные сообщества ради чистоты природы и сохранения культурного наследия. Такие акции формируют новую экологическую культуру, повышают патриотизм и солидарность. Это не только уборка мусора, это новая общественная этика. Это движение за здоровое будущее страны, в котором участвует каждый гражданин», – сказал народный избранник.

В целом, в рамках road-эстафеты активисты и волонтеры проведут уборку вдоль трассы, а также на территориях автостоянок и кемпингов, прилегающих к дороге. Всё будет осуществляться на основе данных аэроразведки с использованием квадрокоптеров. Собранные отходы будут вывозиться на мусорные полигоны.

«Наш Казахстан огромный по своей территории и невероятный по своей красоте – просторы, степи, дороги. Но вдоль последних мы зачастую всё ещё видим мусор. В прошлом году 2 тысячи активистов и сторонников «Жастар Рухы» прошли 1200 км от Астаны до Алматы. Они собрали 100 тонн мусора. И в этом году мы будем собирать и сортировать мусор, вместе менять страну к лучшему. Встречайте нас на маршруте, присоединяйтесь, сделаем нашу республику чище», – сказал руководитель ОО «Центр экологического развития общества» Танир Ясса.

Напомним, что в рамках еженедельной акции «Таза бейсенбі» члены партии AMANAT и активисты «Жастар Рухы» менее чем за полтора года очистили и благоустроили более 1000 загрязненных участков. В мероприятиях приняли участие около 90 тысяч человек, собравших свыше 160 тысяч тонн мусора.

Решение экологических проблем является важным приоритетом в предвыборной программе партии AMANAT. К 2027 году планируется увеличить долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов до 36%, восстановить экосистему реки Жайык, обеспечить стабильный приток воды в озеро Балхаш, внедрить индекс качества воздуха, снизить до 40% нормативы выбросов предприятий в загрязненных населенных пунктах, а также возвести 14 новых и реконструировать 16 действующих водохранилищ.