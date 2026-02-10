10 февраля 2026 года в Карагандинской области состоялось расширенное заседание Политического совета филиала. Основным вопросом повестки дня стало обсуждение проекта новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

В ходе заседания участники всесторонне проанализировали содержание проекта новой Конституции и их возможное влияние на развитие территорий, систему местного самоуправления и социальную политику.

В расширенном заседании приняли участие члены Политического совета, председатели первичных партийных организаций, представители партийного актива и кадрового резерва партии.

Открывший заседание председатель Карагандинского областного регионального филиала партии Руслан Никонович выступил с докладом и отметил, что обсуждаются новая политическая культура и правовые основы «Справедливого Казахстана».

«Стратегические направления, обозначенные в конституционных реформах и Посланиях народу Казахстана Главы государства Касым-Жомарта Кемелулы Токаева, являются основным ориентиром нашей партийной работы», – сказал Руслан Никонович.

В ходе заседания, в соответствии с повесткой дня, были проведены прения по основным направлениям проекта Конституции, спикеры представили свои позиции.

Члены Политического совета Сергазы Адекенов отметил, что одной из ключевых задач партийных структур является донесение до населения сути и значимости конституционной реформы, а также формирование объективного понимания проводимых реформ среди граждан.

«Предлагаемые новшества прежде всего направлены на защиту интересов народа, сохранение баланса между ветвями власти и усиление роли местного самоуправления», – подчеркнул он.

Депутат маслихата Абайского района, руководитель крестьянского хозяйства «Ержанов» Алтай Абишев также высказался в поддержку проекта Конституции, отметив его значимость для развития сельских территорий, укрепления правовых гарантий и повышения ответственности государственных институтов перед обществом.

Партийный активист Сакен Келдибаев в своем выступлении обратил внимание на важность общественного участия в обсуждении ключевых государственных документов и подчеркнул, что обновление Конституции отражает запрос общества на справедливость и прозрачность управления.

Председатель первичной партийной организации «Женское крыло» партии Марина Шиллер отметила, что проект новой Конституции способствует расширению возможностей для гражданской активности, укреплению института семьи и повышению роли женщин в общественно-политической жизни страны.

Председатель Шетской районной партийной организации Арайлым Амирова подчеркнула, что широкое обсуждение проекта Основного закона свидетельствует о зрелости гражданского общества и стремлении граждан принимать участие в формировании будущего страны. Эта встреча стала не только внутрипартийной диалоговой площадкой, но и площадкой для формирования общего мнения по реформам государственного значения.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения партийных активистов юбилейными медалями «Ауыл» партиясы к 25-летию организации.