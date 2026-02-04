Партия зелёных «БАЙТАҚ» заявила о поддержке проекта новой Конституции

Сегодня в Астане под председательством лидера партии зелёных «БАЙТАҚ» Азаматхана Амиртаева состоялось расширенное пленарное заседание Политического совета партии с участием руководителей филиалов, депутатов маслихатов, экспертов и видных общественных деятелей по обсуждению проекта новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: партия БАЙТАҚ

В ходе дискуссии особое внимание было уделено вопросам институционального развития государства, приоритету прав человека, охране окружающей среды, экологической безопасности и стратегическому развитию «зелёной» экономики. В своём докладе лидер партии остановился на политических предпосылках конституционной реформы, инициированной Главой государства К.Токаевым и направленной на повышение эффективности законодательного процесса, усиление персональной ответственности органов власти и укрепление управляемости государственной системы.

Также было отмечено, что работа Комиссии по конституционной реформе проходит с широким участием общества, поступило более тысячи предложений через платформу e-Otinish. Председатель партии особо подчеркнул, что в проекте новой Конституции впервые на уровне Основного закона чётко и усиленно закрепляется взаимосвязь экологии и здоровья человека.

По его словам, чистый воздух, чистая вода и безопасная окружающая среда являются ключевыми факторами качества жизни граждан и должны стать прямой ответственностью государства перед будущими поколениями. В этой связи партия «БАЙТАҚ» предложила закрепить в статье 8 Конституции понятие «Экология и здоровье человека» в качестве базовой ценности государства отдельным пунктом.

В ходе расширенного заседания Исполнительный секретарь партии зелёных «БАЙТАҚ» Б. Керей выступил с докладом на тему «Конституция: баланс между экологией и развитием», отметив, что новая Конституция рассматривает экологию не как отдельную функцию государственной политики, а как ценностную основу всего общественного развития.

Председатель Алматинского городского филиала партии Алма Карашкызы в своём выступлении на тему «Человекоцентричная модель государства» подчеркнула, что в проекте новой Конституции человек, его жизнь, права и свободы закреплены в качестве высшей ценности государства.

Советник председателя партии М. Ташибаев выступил с докладом «Международно-правовые аспекты конституционной реформы в Казахстане», отметив, что принятие новой Конституции является законной формой реализации права народа Казахстана на самоопределение. Было также отмечено, что конституционная реформа направлена на выполнение международных обязательств Казахстана, усиление механизмов защиты прав человека, укрепление независимости судебной системы и расширение участия граждан в управлении государством.

Член Политического совета, молодой историк Ш. Усенкул выступил от имени молодёжи, подчеркнув значимость включения в проект Конституции ссылки на тысячелетнюю традицию государственности Великой Степи. По его словам, понятие «Великая Степь» отражает историческую преемственность государственности, правовых систем и сформированной на евразийском пространстве политической культуры.

Руководитель первичной партийной организации С. Качанов выразил полную поддержку проекту новой Конституции и заявил о готовности партии системно проводить разъяснительную и информационную работу на региональном и базовом уровнях, активно вовлекая граждан в общественное обсуждение конституционных преобразований.

По итогам заседания партия зелёных «БАЙТАҚ» заявила о полной поддержке проекта новой Конституции как человекоориентированного, экологически ответственного и институционально выверенного документа. Партия продолжит активное участие в общественном обсуждении проекта Конституции и будет системно проводить разъяснительную и информационную работу в регионах.

