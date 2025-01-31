Партнерские роды – полезный тренд или дань моде? – мнение акушера

Отцы будущих детей говорят, что таким образом они пытаются поддержать своих женщин в их самый счастливый, но трудный день в жизни. Но не каждый из них годится в партнеры своей жене, когда она собралась рожать.

фото из архива «КП»

– Любые роды, первые или повторные, несут определенную физическую и психоэмоциональную нагрузку, – рассказывает акушер Областного перинатального центра Талдыкоргана Ольга Олейникова. – В ходе многочис­ленных исследований уже давно доказано, что присутствие близкого человека роженицы имеет ряд положительных моментов: уменьшение болевых ощущений от схваток, снижение частоты экстренного кесарева сечения, уменьшение показателей родового травматизма. Кроме того, при партнерских родах гораздо реже нужно медикаментозное обезболивание. Но в идеале воп­рос о присутствии партнера при родах должен решаться задолго до предполагаемой даты, потому что неподготовленный человек нередко паникует и доставляет лишнюю тревогу женщине.

Ольга Олейникова подчеркивает, что партнером при родах может быть не только отец ребенка, который должен родиться:

– Им может быть любой близкий человек, необязательно даже родственник. Доверие беременной женщины к нему – один из важных факторов. В родах важно все – и техника дыхания, и положение тела, и умение расслаб­ляться. Возможно, женщина легче переносит боль, когда поет одну и ту же песенку либо когда кричит. И если она боится, что ее будут за это ругать, смеяться над ней или осуждать впоследствии, то вряд ли сможет расслабиться и родить ребенка с минимумом болевых ощущений. Идеально, если женщина выбирает партнера на роды сама, а не назначают его на семейном совете свекровь или бабушка. Если это будет малознакомая родственница, при которой женщина стесняется даже переодеваться, вряд ли она сможет довериться ей полностью.

Но все-таки, по мнению Ольги Олейниковой, вот уже 28 лет принимающей роды у счастливых мамочек, самый идеальный партнер – это, конечно, муж.

– Очень многих мужчин пугают рассказы друзей и родственников о том, что потом будет трудно воспринимать жену как женщину, что при родах происходит что-то некрасивое, – говорит акушер. – Вовсе нет. Во-первых, палаты индивидуальные для каждой пациентки, и там нет лишних людей. Во-вторых, обычно заранее договариваются, до какого момента муж будет находиться рядом. Право выбора остается за роженицей, если даже она захочет в какой-то момент изменить свое решение. Ну и кто лучше любящего супруга сможет подбодрить женщину? Опираясь на свой многолетний опыт, могу сказать, что самые лучшие парт­неры на родах – это мужья, но именно подготовленные к этому событию. А еще это могут быть близкие подруги и абысындар, по-русски – сношенницы. Они хороши в своей поддержке даже без подготовки. Видимо, сказывается близость по духу.

Гораздо сложнее, когда на роды приходят мамы рожениц. Они очень переживают, и их беспокойство может передаться будущей матери.

Автор этого материала стала мамой прекрасной девочки в 43 года, роды были естественными и партнерскими. Поэтому делюсь собственными наблюдениями с того счастливого дня.

Первое: участвовать в партнерских родах допускают не каждого. Муж, свекровь, мама, подруга роженицы – любой из этих людей – должен быть визуально оценен дежурным врачом в приемном покое роддома, перинатального центра. Документы, удостоверяющие личность, этот человек тоже предъявить обязан. Если есть хоть малейшие признаки опьянения или какой-либо инфекции, его не пустят дальше порога роддома. Придется категорически отказаться от курения. Излишнюю эмоциональность и скандальность здесь проявлять тоже нельзя – выставят вон.

Второе: медики ждут от партнера роженицы реальной помощи. Когда женщине трудно, больно, страшно, именно близкий человек поможет успокоиться, сосредоточиться на главном. Если врачами, акушерами даны конкретные инструкции, то партнер должен следовать им, а не импровизировать. К слову, в палате, как правило, есть электронное оборудование, необходимое, чтобы наблюдать за состоянием мамы и малыша. Для его четкой работы сотовые телефоны лучше выключить.

Ремарка для мужчин: дать возможность присутствовать во время родов для женщины – это высший акт доверия. Поэтому не стоит бесконечно напрашиваться, если вам один раз сказали нет. Сделайте правильные выводы из этого отказа.

И замечание для женщин: признание мужчины, что он не готов вместе с вами рожать, – это совсем не поражение. На самом деле мужчины, в силу ряда причин не желающие присутствовать на родах, считающие это сугубо женским делом, могут быть прекрасными, нежными, любящими, включенными в воспитание детей отцами и очень надежными мужьями.