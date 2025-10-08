CYBERPACK.AI – казахстанский стартап, совмещающий мобильное приложение, веб-платформу и учебные конструкторы для детей

Казахстанский стартап CYBERPACK.AI получил неожиданный приз – 25 тысяч долларов от основателя Telegram Павла Дурова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanahub

Проект, специализирующийся на развитии STEM-образования в школах, привлек внимание предпринимателя во время финала Astana Hub Battle на международном форуме Digital Bridge 2025.

Поддержка Павла Дурова связана с его интересом к образовательным инициативам, поддержкой талантливой молодежи и развитием цифровых технологий в обучении.

CYBERPACK.AI – казахстанский стартап, совмещающий мобильное приложение, веб-платформу и учебные конструкторы для детей в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики (STEAM-наборы).

Проект также включает веб-платформу для учителей, методическую программу, обучение педагогов и систему соревнований. Такой подход помогает школьникам 7–18 лет создавать научные проекты, готовиться к олимпиадам, развивать инженерное мышление и формировать научное портфолио для поступления в технические вузы и будущей карьеры.

За год работы CYBERPACK.AI внедрил продукт в 70 школ Казахстана и Азербайджана. Команда также запустила международные соревнования ICRC и активно расширяет сотрудничество с государственными школами в регионах страны.

Стартап прошел инкубационную программу Startup Garage Astana Hub, где команда увеличила количество подключенных школ в 10 раз, вышла на международный рынок и выстроила системные процессы для масштабирования.

Полученные средства будут направлены на масштабирование производства, развитие мобильного приложения и AI-модуля, расширение штата разработчиков, инженеров и методистов, а также на развитие регионального образования и выход на международные рынки.

В хабе напомнили, что Telegram официально стал участником Astana Hub, открыл офис в Казахстане и запустил AI-лабораторию в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai.