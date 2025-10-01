Павел Дуров встретился с казахстанскими школьниками

Невероятная возможность появилась у 500 детей из аулов Казахстана. С ними встретился основатель Telegram Павел Дуров, сообщает  Kazpravda.kz

Фото предоставлено школой IQanat

В беседе с детьми Павел Дуров откровенно рассказал о том, какие шалости делал в школе, первых опытах в программировании, о том, как относится к развитию искусственного интеллекта.

Год назад Павел лично отобрал 12 талантливых детей из разных уголков Казахстана, и направил более 350 тысяч долларов на то, чтобы у ребят была возможность учиться в школе IQanat: с полным покрытием расходов на обучение, проживание, питание, учебники и все необходимое. Павел знает истории каждого ребенка, интересуется их достижениями. Он призвал учеников меньше проводить время в соцсетях и больше заниматься учебой.

К слову, школьники уже показывают впечатляющие результаты: участвуют и побеждают в предметных олимпиадах, конкурсах, хакатонах. Среди них – 15-летний Тимур Хозаев, родом из небольшого села Булаксай в Акмолинской области.

– С детства я мечтал стать программистом, но наша школа в ауле была очень маленькой – в моем классе училось всего трое ребят, и в ней не хватало возможностей для роста. Теперь, благодаря вере Павла Дурова, я поступил в школу, смогу пойти по его стопам и стану «айтишником», – говорит мальчик.

 

 

