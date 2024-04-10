Аким СКО: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов рассказал о том, как в регионе борются с последствиями подтоплений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

По его словам, в СКО паводковая ситуация остается сложной. Тем не менее, принимаются все необходимые противопаводковые меры. На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов. Сейчас большая вода идёт по реке Есиль.

«На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 метра, 25 сантиметров. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный. Все эти дни мы в круглосуточном режиме работали над строительством и укреплением дамб. Укрепили дамбу вокруг насосной станции первого подъёма для бесперебойной подачи питьевой воды. Приняты безпрецедентные меры по защите наших населенных пунктов. Однако, этого может оказаться недостаточно. В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Ещё раз подчеркну, огромный!» - отметил он.

Также он добавил, что по поручению первого заместителя премьер-министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находится в зоне подтопления.

«Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкого периода. Нужно безукоризненно выполнять требования департамента чрезвычайных ситуаций, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов. По моему поручению аким Петропавловска неоднократно выступал по проводимой работе и необходимости эвакуации населения. Безопасность граждан превыше всего. Глава государства отметил важность сохранить жизни и здоровье жителей паводковый период. Необходимую помощь и поддержку окажет государство. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан. Никто не останется без внимания. Во время встреч с жителями районов провели разъяснения и заверили, что помощь дойдет до каждого», - пояснил Гауез Нурмухамбетов.

Аким считает, что паводок этого года - большое испытание для всех казахстанцев. Благодаря сплоченности и единству граждане смогут преодолеть все трудности.

«Сейчас на борьбу с большой водой задействовано свыше 3 тысяч человек. Это подрядные организации, стройкомпании, бизнесмены, госслужащие, спасатели, коммунальные службы, полицейские, волонтёры и простые жители нашего города и районов. На подмогу приехали спасательные службы из других регионов, сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны. Я благодарен каждому за  помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое «спасибо». Тем не менее, впереди нас ждут серьёзные испытания. Самое главное нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу. Не нужно недооценивать масштабы половодия. Подумайте о ваших близких. Если ваш дом или дача находится в зоне подтопления, переезжайте в безопасное место», - резюмировал спикер.

Он подытожил, что нет ничего дороже человеческой жизни и призвал всех быть бдительными.

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