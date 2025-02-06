Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

Покойный Адильжан Юсупов являлся супругом ее родной сестры Багым Мухитденовой.

На своей странице в Instagram Баян Алагузова опубликовала фото супружеской пары и отметила, что сохранит в память о родственнике светлые воспоминания.

«Сегодня мы попрощались с Адиком. Ты был хорошим человеком, другом, мужем и отцом. Мы любим тебя и будем помнить тебя, пока бьются наши сердца. Иманды бол», – заключила она.

Поклонники выразили соболезнования и в комментариях поддержали звездную семью в трудный период жизни.

Напомним, ранее продюсер объявила кастинг для талантливых девушек, мечтающих стать участницами тюркского герлз-бэнда.