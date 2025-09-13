Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»

Марьяна Касимова, область Жетысу

Как отметил на брифинге заместитель руководителя областного управления образования Кайрат Касымов, в соответствии с поручением ­Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева, озвученным на IV заседании Нацио­нального курултая, в Казахстане реализуется единая воспитательная программа «Адал азамат». Ее цель – формирование нового поколения казахстанцев, обладающих высокими моральными принципами и чувством гражданской ответственности.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Программа, разработанная для внедрения в 2025–2026 учебном году, базируется на шести основополагающих ценностях, таких как независимость и патриотизм, единство и согласие, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессиональная компетентность, созидательность и инновационность.

– Эти принципы интегрируются в образовательный процесс через содержание учебных предметов, а также внеурочные и воспитательные мероприятия, – пояснил Кайрат Касымов. – Для успешной реализации программы проведен обучающий семинар для педагогов школ, в котором приняли участие 250 учителей, организован круглый стол по разъяснению содержания программы, в рамках секционных заседаний областного августовского совещания обучение прошли 60 тренеров, представляющие все районы и города области. Эти тренеры в каскадном формате ознакомят далее педагогов своих регионов с полученными материалами.

На 2025–2026 учебный год утверж­ден единый годовой план воспитательной работы для всех образовательных организаций области.

– План включает совместные мероприятия с государственными органами, профилактическую работу, укрепление сотрудничества с родителями и проведение уроков безопасности, – уточнил Кайрат ­Касымов. – Кроме того, для развития ключевых компетенций обучающихся предусмотрены внеурочные мероприятия по проектам «Забота», «Трудолюбивый юный гражданин», «Вдохновение», «Площадка быстрых идей» и Smart bala.

По словам Кайрата Касымова, успешная реализация программы «Адал азамат» является стратегически важным шагом в формировании у подрастающего поколения необходимых ценностей, а ее эффективность напрямую зависит от скоординированной работы всех образовательных структур и активного участия общества.

#Образование #брифинг #Адал азамат

