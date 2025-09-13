Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Марьяна Касимова, область Жетысу
Как отметил на брифинге заместитель руководителя областного управления образования Кайрат Касымов, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученным на IV заседании Национального курултая, в Казахстане реализуется единая воспитательная программа «Адал азамат». Ее цель – формирование нового поколения казахстанцев, обладающих высокими моральными принципами и чувством гражданской ответственности.