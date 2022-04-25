Пенсии и пособия крали у постояльцев дома престарелых в Карагандинской области

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на

На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

«По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник.

Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», – сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.