«Перепрошивка» для особых территорий

О том, какие процессы стоят за сок­ращением перечня отечественных моногородов и чем сегодня определяется социальное самочувствие этих территорий, – в интервью с заместителем председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК Кайсаром НИГМЕТОВЫМ.

– Кайсар Каиркенович, на сегодняшний день в моногородах сосредоточено 10,5 процента городского населения республики. При этом наблюдается динамика сокращения списка населенных пунктов подобного типа: если еще не так давно их было 27, то сегодня – 20. Какие процессы стоят за происходящими переменами и насколько они глубоки?

– Это прежде всего результат объективной административно-территориальной актуализации, осуществленной в 2023 году. Перевод поселений из одной категории в другую – процесс закономерный, обусловленный целым комплексом факторов: от завершения жизненного цикла разрабатываемых месторождений до успешного экономического ренессанса. В результате из упомянутого списка были исключены семь городов: Аркалык, Жанатас, Жезказган, Каратау, Сарань, Серебрянск и Текели.

За каждым стоит своя уникальная история трансформации. Например, в Аркалыке и Серебрянске причины исключения носят, скажем прямо, сложный характер: там прекратили деятельность градообразующие предприятия – Торгайское бокситовое рудоуправление и Серебрянский завод неорганических производств. Города фактически утратили моноотраслевой статус из-за исчезновения­ самой промышленной моноосновы.

В то же время Жезказган сменил статус по иным соображениям – он стал административным центром вновь соз­данной области Улытау. Города Жанатас и Каратау теперь официально классифицируются как малые города.

Но есть и примеры историй успеха, где выход из списка стал свидетельством экономической трансформации. Это Текели и Сарань, которые продемонстрировали высокую степень диверсификации.

– Совсем свежий пример – Экибас­туз. В марте 2026 года город официально покинул категорию моногородов...

– Пример Экибастуза – пожалуй,самое наглядное свидетельство того, как сис­темная господдержка и приток инвес­тиций меняют «ДНК» города. Данный населенный пункт продемонстрировал устойчивый переход от жесткой моноотраслевой зависимости к многопрофильности. За десятилетие – с 2014 по 2024 год – объем промышленного производства здесь вырос почти в 3,8 раза. Если в 2014-м этот показатель составлял 342,4 миллиарда, то к 2024-му достиг внушительных 1 триллиона 291,2 миллиарда тенге.

Но еще важнее то, что происходит «в тени» крупных производств – в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). Количество действующих субъектов МСП за этот же период увеличилось на 24,5 процента: с 7 936 до 9 880 единиц.

Развитие сопутствующих производств, сервисной экономики и частной инициа­тивы создало «защитный слой», который позволил городу почувствовать себя уверенно даже при колебаниях конъюнк­туры на сырьевых рынках. Экибастуз и Сарань сегодня – примеры, доказывающие, что при правильном управлении индустриальный гигант может стать гибким и современным центром.

– Какие проблемы стоят перед моногородами в ближайшей перс­пективе?

– Ключевой вызов – поддержание инвес­тиционной динамики. Опыт Сарани и Экибастуза показал, что особенно важна связка между государственными программами развития и потребностями бизнеса. Нам необходимо стимулировать создание производств, не относящихся к добывающей отрасли.

Социально-экономическое развитие моногородов сегодня рассматривается нами через призму комплексных планов развития. Это не просто точечные вливания денег, а полная «перепрошивка» городской среды. В последние годы положительная динамика охватывает все больше территорий, и я уверен, что в ближайшие годы мы увидим еще несколько примеров успешной трансформации, когда города будут покидать моносписок не по причине закрытия заводов, а из-за появления десятков новых производств.

– Какие тенденции характерны для текущего социально-экономического развития моногородов?

– Они сохраняют статус ключевых промышленных центров, на их долю приходится 36,5 процента совокупного объема промышленного производства республики.

В последнее время отмечается положительная динамика основных экономических показателей. В частности, за 2019–2024 годы объем промышленного производства в моногородах увеличился на 48 процентов и по итогам 2024-го дос­тиг 18,2 триллиона тенге. Параллельно наблюдается рост предпринимательской активности, число действующих субъектов малого и среднего бизнеса возросло с 75 тысяч до 93,4 тысячи единиц.

Важным фактором остается инвестиционная активность: в 2024 году объем инвестиций в основной капитал здесь составил 2 027,2 миллиарда тенге. При этом уровень безработицы в моногородах не превышает среднереспубликанский и составляет 4,3 процента.

– Как известно, для каждого из оставшихся моногородов разработан свой комплексный план социально-экономического развития. Насколько успешно идет их исполнение?

– Сейчас в рамках комплексных планов развития на 2023–2027 годы ведется­ работа в десяти городах (Аркалык, Алтай, Балхаш, Жанатас, Степногорск, Каратау, Риддер, Лисаковск, Житикара, Серебрянск). Предусмотрено осуществление 608 мероприятий, охватывающих различные сферы, включая строительство объектов здравоохранения, образования и спорта, а также поддержку малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса.

Совокупный объем финансирования составляет около 1,7 триллиона тенге, что отражает масштаб поставленных задач и приоритетность данных территорий в государственной региональной политике.

Следует отметить, что, несмотря на выход отдельных населенных пунктов из перечня моногородов, реализация комплексных планов развития там продолжается. Так, в городе Алтае предусмотрено 31 мероприятие, из которых, по состоянию на конец минувшего года, было осуществлено 12. Еще 19 находятся на стадии исполнения.

В числе завершенных проектов – модернизация производства железобетонных изделий, открытие досугового центра и ремонт объектов социальной инфраструктуры. В Степногорске запланировано 83 мероприятия на общую сумму 107 миллиардов тенге. Из них 27 мероприятий уже претворены в жизнь, остальные находятся на различных стадиях исполнения.

– В моногородах предусмотрено осуществление ряда якорных инвес­тиционных проектов. Как обстоят­ дела с их реализацией?

– На данный момент в моногородах идет работа над 36 якорными проектами с общим объемом инвестиций около одного триллиона тенге, предусматривающих создание 6,2 тысячи рабочих мест. Из них 21 проект уже завершен, остальные находятся на стадии исполнения. Среди реализованных можно выделить проекты в сфере золотодобычи и переработки сплава Доре в городе Житикаре.

В числе намеченных планов – строительство газоперерабатывающего завода и гибридной электростанции в Жанаозене, цементного завода – в Рудном, строительство второй очереди каскада гидроэнергетического комплекса Тургусунской ГЭС. В целом ввод якорных объектов в эксплуатацию способст­вует формированию новых точек роста в моногородах,­ расширению их производственного потенциала.

– В Послании народу в 2024 году Глава государства позитивно оценил пример с диверсификацией экономики города Сарани и поручил распространить этот опыт…

– Действительно, за короткий период Сарани удалось перейти к устойчивому росту за счет комплексной диверсификации экономики и привлечения инвестиций. Ключевым драйвером стала индустриальная зона Saran, где был сформирован пул якорных проектов. Среди них – ТОО «TengriTyres» (производство автомобильных шин), ТОО «КарЗТФ» (полиэтиленовые трубы и фитинги), ТОО «Казахстанский завод горячего цинкования» и ТОО «ТЭМПО – Казахстан» (металлургия и трубное производство). Также развивается малая промышленная зона на базе ТОО «OptimTech» с локализацией производства бытовой техники. В 2025 году начато осуществление проекта ТОО «GreatSky» по металлообработке.

Наряду с проектами в индустриальной зоне на других промышленных площадках города за этот период успешно введены в строй якорные объекты в обрабатывающей отрасли и зеленой энергетике.

В период с 2019 по 2024 год в городе зафиксирован значительный рост промышленного производства: его объем увеличился в 5,6 раза – с 34,9 миллиарда до 194,6 миллиарда тенге. При этом опережающими темпами развивалась обрабатывающая промышленность, объемы которой выросли в 6,9 раза, обеспечив доминирующую долю в структуре промышленности на уровне 92 процентов.

Положительная динамика наблю­дается и в инвестиционной активности. В экономику города привлечено около 430 миллиардов тенге, что десятикратно превышает уровень 2019 года (11,3 миллиарда тенге).

– Институт экономических исследований на постоянной основе анализирует развитие моногородов, есть ли у вас собственное понимание того, каким должно быть их дальнейшее развитие?

– Если рассматривать развитие моногородов с позиции самих жителей, то следует отметить, что, по данным Регионального индекса благосостояния, в 2025 году в моногородах зафиксирована положительная динамика ключевых социально-экономических параметров. Оценка своего финансового положения жителями увеличилась с 6,09 балла (из десяти возможных) в 2023-м до 6,22 балла в 2025 году.

Считаю, дальнейшее развитие моногородов должно осуществляться на основе комплексного подхода, направленного на диверсификацию экономики и повышение качества жизни населения, что и заложено в Концепции регионального развития да 2030 года.

Инструменты и меры, которые себя зарекомендовали, должны и далее использоваться. Это продолжение реализации якорных инвестиционных проектов, формирующих новые точки экономичес­кого роста и снижающих зависимость от градообразующих предприятий, гос­поддержка малого и среднего бизнеса.

Большое значение имеет восполнение минерально-сырьевой базы за счет проведения геологоразведочных работ вокруг моногородов, осуществление парт­нерских программ по развитию МСП.

В целом, с учетом результатов исследований, применение дифференцированного подхода ученым института видится обоснованным, поскольку он принимает во внимание особенности и конкурентные преимущества каждого моногорода.