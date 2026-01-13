Первая модульная КОС на селе

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Возле села Дарьинского в районе «Байтерек» введена в строй модульная станция по очистке бытовых стоков.

фото предоставлено райакиматом

Работа над данным экологическим проектом велась на протяжении трех лет. После поиска инвестора и изучения предложений с одной из китайских компаний, подтвердивших наличие заводских сертифицированных технологий, был заключен контракт на поставку и монтаж оборудования для модульного канализационно-очистного сооружения. Локацию будущей КОС также тщательно продумали, выбрав наиболее густонаселенную территорию района.

Как отметили специалисты акимата района «Байтерек», на станцию будут поступать бытовые стоки примерно от десяти сел трех сельских округов. На строительство очистной станции из областного бюджета выделено свыше 200 млн тенге.

Строительство модульной станции началось летом прошлого года. На сегодня КОС уже принимает стоки. Система обеспечивает глубокую многоэтапную биологическую очистку. Разумеется, использовать такую воду для питья нельзя, зато она пригодна для бытовых и производственных нужд.

Очищенная вода будет собираться в специальном бассейне. В дальнейшем ее планируется использовать на полив питомников, огородов. Обслуживать очистную станцию будут три оператора. Районный акимат также подготовил пятилетний договор на поставку инвестором реагентов, необходимых для работы КОС.

Ввод очистной станции – проект пилотный для республики, и если он покажет свою результативность, такие станции будут возводить повсеместно.

Как отметил на открытии объекта мажилисмен Абзал Куспан, именно такие проекты – значимый шаг к воплощению в жизнь президентской инициативы «Таза Қазақстан». Подобный подход позволяет значительно уменьшить нагрузку на окружающую среду, сократить объемы загрязнения почвы и водоемов, снизить дефицит воды.

Напомним, что в соответствии с Экологическим кодексом РК запрещается сбрасывать сточные воды, не очищенные до предельно допустимых норм, в водое­мы и складки местности. Между тем сегодня в республике канализацион­ные очистные сооружения действуют лишь в городах.

В сельской местности нет специально отведенных мест для сброса сточных вод, которые бы отвечали нормам законодательства. Поэтому жидкие отходы сбрасываются на территории так называемых мусорных полигонов, а порой и на окраины сел, что вызывает законное возмущение активистов-экологов и местного населения.

