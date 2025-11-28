Фото: пресс-служба МНВО РК

В Актобе разработаны первые казахскоязычные инновационные мобильные приложения для детей с особыми образовательными потребностями – «Сауатты бала» и «Дыбыстар әлемі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

Инициатива реализована под эгидой Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках грантового финансирования на 2023-2025 годы командой ученых Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова.

Проект, возглавляемый кандидатом педагогических наук, доцентом М.Есенгуловой, нацелен на создание комфортной образовательной среды для детей, обучающихся на дому, с ограничениями по здоровью или низким уровнем социализации. Главная задача заключается в разработке современного контента на казахском языке для развития речевых, когнитивных и коммуникативных навыков детей.

По словам доцента, за последние годы количество детей с особыми образовательными потребностями в Актобе значительно возросло. Это привело к увеличению нагрузки на специалистов и повысило потребность в доступных цифровых ресурсах на казахском языке.

В результате были разработаны мобильные приложения «Сауатты бала» и «Дыбыстар әлемі», которые полностью оснащены логопедическими упражнениями, игровыми заданиями, визуальными и аудиоматериалами. Экспериментальный период показал, что эти инструменты не только облегчают работу педагогов, но и обладают высокой эффективностью в развитии речевых навыков детей. В ходе апробации, в которой приняли участие воспитанники специального детского сада «Акбота» и Центра речи, было выявлено, что у детей значительно улучшились словарный запас, артикуляционные навыки, понимание инструкций и связная речь.

Доступность качественного контента на казахском языке стала значительной поддержкой для родителей, которые теперь могут систематически проводить коррекционно-развивающую работу дома. По мнению педагогов, приложения дали новый импульс цифровизации инклюзивного образовательного процесса.

Результатом проекта стал востребованный отечественный цифровой продукт, расширяющий доступ к образованию для детей с особыми образовательными потребностями. Эти приложения оценены как важный инструмент для развития инклюзивной системы образования не только в регионе, но и по всей стране.