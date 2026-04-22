Первые консультации по созданию Международной водной организации состоятся в рамках РЭС – Токаев

Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, выступая на на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, наряду с нашими региональными усилиями одним из ключевых приоритетов является глобальное сотрудничество в области водных ресурсов. В декабре прошлого года в Ашхабаде Глава государства предложил создать Международную водную организацию в качестве агентства ООН.
Эта инициатива особенно актуальна, поскольку в настоящее время ООН пересматривает тысячи мандатов, предоставляя возможность укрепить согласованность и эффективность глобального управления.
«Хочу с удовлетворением отметить, что в рамках данного саммита состоится первый раунд международных консультаций по этому предложению», - сказал Президент.