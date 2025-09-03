Первый зарубежный культурный центр Казахстана открылся в Пекине
Это не просто выставочная площадка, а культурный хаб
Цель центра — стать открытым пространством для знакомства китайской аудитории с культурным наследием, традициями, языком и современным искусством Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
По данным ведомства, это не просто выставочная площадка, а культурный хаб, где будут проходить концерты, лекции, кинопоказы, языковые и образовательные программы.
Этот проект стал реальностью благодаря инициативе глав государств и стал символом крепких связей между Казахстаном и Китаем, которые развиваются на всех уровнях.