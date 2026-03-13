На участке автодороги Шортанды – Жолымбет, протяженностью около 50 километров, из-за сильного бурана в снежном плену оказались 12 автомобилей в шести разных местах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В машинах находились 16 взрослых и двое детей, младшему из которых всего 8 месяцев.
На помощь людям на болотоходе-вездеходе выехали спасатели ОЧС Шортандинского района. Эвакуацию проводили начальник пожарной части №18 Ильяс Аубакиров, старший пожарный-спасатель Диас Менкин и водитель пожарного автомобиля Турсын Хабыл.
В какой-то момент погодные условия резко ухудшились — видимость стала практически нулевой. Было принято решение сопровождать технику пешком.
Трое спасателей, сменяя друг друга в сильнейший буран, прошли 30 километров впереди спасательной техники, указывая дорогу к пункту обогрева, где находились 18 эвакуированных человек.
Все люди были благополучно доставлены в поселок Жолымбет, где им организовали питание и ночлег.
Позже спасенные из снежного плена люди прислали спасателям видеообращения со словами благодарности за их тяжелый и опасный труд.