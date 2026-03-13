Скрин с видео МЧС

В машинах находились 16 взрослых и двое детей, младшему из которых всего 8 месяцев.



На помощь людям на болотоходе-вездеходе выехали спасатели ОЧС Шортандинского района. Эвакуацию проводили начальник пожарной части №18 Ильяс Аубакиров, старший пожарный-спасатель Диас Менкин и водитель пожарного автомобиля Турсын Хабыл.



В какой-то момент погодные условия резко ухудшились — видимость стала практически нулевой. Было принято решение сопровождать технику пешком.



Трое спасателей, сменяя друг друга в сильнейший буран, прошли 30 километров впереди спасательной техники, указывая дорогу к пункту обогрева, где находились 18 эвакуированных человек.



Все люди были благополучно доставлены в поселок Жолымбет, где им организовали питание и ночлег.



Позже спасенные из снежного плена люди прислали спасателям видеообращения со словами благодарности за их тяжелый и опасный труд.

