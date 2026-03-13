Пешком сквозь буран: спасатели прошли 30 километров, спасая людей

Общество
68

На участке автодороги Шортанды – Жолымбет, протяженностью около 50 километров, из-за сильного бурана в снежном плену оказались 12 автомобилей в шести разных местах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скрин с видео МЧС

В машинах находились 16 взрослых и двое детей, младшему из которых всего 8 месяцев.

На помощь людям на болотоходе-вездеходе выехали спасатели ОЧС Шортандинского района. Эвакуацию проводили начальник пожарной части №18 Ильяс Аубакиров, старший пожарный-спасатель Диас Менкин и водитель пожарного автомобиля Турсын Хабыл.

В какой-то момент погодные условия резко ухудшились — видимость стала практически нулевой. Было принято решение сопровождать технику пешком.

Трое спасателей, сменяя друг друга в сильнейший буран, прошли 30 километров впереди спасательной техники, указывая дорогу к пункту обогрева, где находились 18 эвакуированных человек.

Все люди были благополучно доставлены в поселок Жолымбет, где им организовали питание и ночлег.

Позже спасенные из снежного плена люди прислали спасателям видеообращения со словами благодарности за их тяжелый и опасный труд.
 

#спасатели #буран #непогода

Популярное

Все
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
Круто можно отдыхать и дома
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
«Хорошая» девочка
Наследие Букеевской Орды
Детерминированный хаос разума
Неподвластные моде
В условиях трансформации мировой геополитики
Незыблемая платформа светлого будущего
В приоритете – образование и инновации
Опора на знания и научную рациональность
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Климат и углеродные рынки
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Мальчик спас своих братьев от пожара в ЗКО
Помощь в непогоду: полицейский пригласил домой иностранных …
Сквозь снег: как павлодарская 103 справляется с работой в н…
В Астане запустили новый формат общественных встреч для жен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]