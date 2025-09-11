Питание и стоматологический кабинет проверили министры в столичной школе

Образование
97

С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый стандарт школьного питания

Фото: Минздрав РК

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова совместно с министром просвещения Гани Бейсембаевым посетили гимназию №87 имени Абая Кунанбаева и общеобразовательную школу №99 в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

«Обеспечение безопасности и здоровья наших детей — наиважнейший приоритет государственной политики. Школа должна быть пространством, где каждый ребенок будет расти физически и духовно сильным», – подчеркнул министр просвещения Гани Бейсембаев.

В ходе визита главы ведомств ознакомились с внедрением нового стандарта школьного питания, а также работой стоматологических кабинетов, открытых в текущем году.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый стандарт школьного питания, где впервые в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний закреплены ограничения по содержанию соли до 5 раз и сахара до 3,6 раза.

«Мы сегодня увидели, как внедряется новое школьное меню, разработанное на основе стандарта здорового питания. Теперь в рационе детей больше свежих и полезных продуктов. В этом году в ряде школ открылись стоматологические кабинеты, где дети могут бесплатно получить профилактическую помощь. Все эти меры направлены на оздоровление детей в самый важный период роста организма и формирование культуры заботы о своем здоровье с самого раннего возраста», – отметила А. Альназарова.

В новом стандарте уделено внимание питанию учащихся с диетическими потребностями, включая детей с пищевой аллергией и непереносимостью глютена. В обновленном меню особое место занимают рыба и кисло-молочные продукты, овощи, фрукты, бобовые и злаки. Введено понятие «индекс несъедаемости» — показатель, отражающий, какая часть приготовленных блюд остается на тарелках.

Второе ключевое направление – развитие школьной стоматологии в рамках программы «Болашаққа сау тіспен». Совместно с Министерством просвещения и акиматами уже открыто порядка 150 стоматологических кабинетов, до конца года их количество превысит 240, а к 2028 году в школах Казахстана будет функционировать свыше 1000 таких кабинетов.

По словам министра здравоохранения, с учетом высокой распространенности кариеса среди детей, школьные стоматологические кабинеты помогут снизить уровень заболеваемости и сформировать у подрастающего поколения культуру ухода за полостью рта.

#питание #дети #школы #министры

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Горячие обеды – каждому школьнику
Праздник позитивных привычек
Капсулы здоровья... для коров
Вторая жизнь плантаций
Глава государства поздравил Kazinform
Завершается поливной сезон
Не просто стратегия, а шанс
Переходят на водосбережение
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Запас прочности животноводства
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Здесь все продумано до мелочей!
В столичной школе активно используют искусственный интеллект
Порядок направления детей-сирот в интернатные организации и…
Казахстанцы завоевали 23 медали на Тюркской универсиаде в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]