С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый стандарт школьного питания

Фото: Минздрав РК

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова совместно с министром просвещения Гани Бейсембаевым посетили гимназию №87 имени Абая Кунанбаева и общеобразовательную школу №99 в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

«Обеспечение безопасности и здоровья наших детей — наиважнейший приоритет государственной политики. Школа должна быть пространством, где каждый ребенок будет расти физически и духовно сильным», – подчеркнул министр просвещения Гани Бейсембаев.

В ходе визита главы ведомств ознакомились с внедрением нового стандарта школьного питания, а также работой стоматологических кабинетов, открытых в текущем году.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый стандарт школьного питания, где впервые в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний закреплены ограничения по содержанию соли до 5 раз и сахара до 3,6 раза.

«Мы сегодня увидели, как внедряется новое школьное меню, разработанное на основе стандарта здорового питания. Теперь в рационе детей больше свежих и полезных продуктов. В этом году в ряде школ открылись стоматологические кабинеты, где дети могут бесплатно получить профилактическую помощь. Все эти меры направлены на оздоровление детей в самый важный период роста организма и формирование культуры заботы о своем здоровье с самого раннего возраста», – отметила А. Альназарова.

В новом стандарте уделено внимание питанию учащихся с диетическими потребностями, включая детей с пищевой аллергией и непереносимостью глютена. В обновленном меню особое место занимают рыба и кисло-молочные продукты, овощи, фрукты, бобовые и злаки. Введено понятие «индекс несъедаемости» — показатель, отражающий, какая часть приготовленных блюд остается на тарелках.

Второе ключевое направление – развитие школьной стоматологии в рамках программы «Болашаққа сау тіспен». Совместно с Министерством просвещения и акиматами уже открыто порядка 150 стоматологических кабинетов, до конца года их количество превысит 240, а к 2028 году в школах Казахстана будет функционировать свыше 1000 таких кабинетов.

По словам министра здравоохранения, с учетом высокой распространенности кариеса среди детей, школьные стоматологические кабинеты помогут снизить уровень заболеваемости и сформировать у подрастающего поколения культуру ухода за полостью рта.