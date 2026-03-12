Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона
Об этом Глава государства заявил на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz
«Вы видите, какая чрезвычайно сложная политическая и экономическая ситуация сложилась в мире. Геополитическая напряженность и торговые войны выходят на новый уровень. Очевидно, что это результат дефицита доверия между ведущими державами и их нежелания соблюдать принципы международной ответственности. Конечно, текущая обстановка напрямую влияет на возможности нашей страны», - сказал Президент.
Несмотря на это, как он отметил, Казахстан успешно преодолевает вызовы и трудности, поддерживая устойчивый рост экономики, уверенно и последовательно реализуя национальную стратегию.
По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов. Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона.
Благодаря этому в нынешнем году Казахстан вошел в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов.
Казахстан продолжает уверенно лидировать в Центральной Азии по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. Их объем превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех прямых иностранных инвестиций в регион.
Золотовалютные резервы страны – 74 млрд долларов, а совокупные – 139 млрд долларов.
«То есть национальная экономика стабильно растет, и принципиально важно, что это качественный рост», - подчеркнул Глава государства.