По итогам 2025 года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов – Президент

Президент,Экономика
210
Айман Аманжолова
корреспондент

Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона

Фото: Kazpravda.kz

Об этом Глава государства заявил на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz

«Вы видите, какая чрезвычайно сложная политическая и экономическая ситуация сложилась в мире. Геополитическая напряженность и торговые войны выходят на новый уровень. Очевидно, что это результат дефицита доверия между ведущими державами и их нежелания соблюдать принципы международной ответственности. Конечно, текущая обстановка напрямую влияет на возможности нашей страны», - сказал Президент.

Несмотря на это, как он отметил, Казахстан успешно преодолевает вызовы и трудности, поддерживая устойчивый рост экономики, уверенно и последовательно реализуя национальную стратегию.

По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов. Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона.

Благодаря этому в нынешнем году Казахстан вошел в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов.

Казахстан продолжает уверенно лидировать в Центральной Азии по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. Их объем превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех прямых иностранных инвестиций в регион.

Золотовалютные резервы страны – 74 млрд долларов, а совокупные – 139 млрд долларов.

«То есть национальная экономика стабильно растет, и принципиально важно, что это качественный рост», - подчеркнул Глава государства.

#Казахстан #Токаев #экономика #ВВП

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Референдум: время сплоченности народа
Сельские школы вышли на новый уровень
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Реализуя запрос на прозрачность
Как заработать на весне
Устойчивость, баланс и развитие
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Распоряжение Главы государства о назначении
Курс на гуманизацию
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек …
«Своих не бросаем»: Токаев – об эвакуации казахстанцев из с…
Необходимо пересмотреть внутреннюю организацию работы масли…
Токаев: Более 1 трлн тенге направлено на кредитование ферме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]