Пилотный национальный проект, который по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева с прошлого года реализуется по всей стране, призван решить проб­лему аварийных зданий, трехсменного обучения и дефицита ученических мест. Из 217 школ нового формата, которые должны быть построены до 2026 года и будут рассчитаны на 460 тыс. ученических мест, уже распахнули свои двери 130. Немаловажно, что 44% из них расположены в сельской местности.

В самой современной школе Павлодара, рассчитанной на 1 200 мест, за парты уже сели 1 050 детей, в том числе 164 первоклассника. На торжественной линейке в честь 1 сентября и открытия школы № 48 выступили министр просвещения Гани Бейсембаев и аким Павлодарской области Асаин Байханов. Они поздравили детей и учителей с Днем знаний, пожелали легкой интересной учебы и увлекательного учебного года.

Как сообщила директор школы Айнур Бекбаева, больше половины воспитанников нового учебного заведения – это ученики начальных классов, которые живут в самом быстрорастущем микрорайоне областного центра Достык, где по госпрограммам уже построены 15 многоэтажных домов, более пяти тысяч семей обрели новое жилье. Но несколько лет детвора вынуждена была либо посещать переполненную школу ближайшего Дачного мик­рорайона, либо ездить в другие на общественном транспорте. Возведение здесь комфортной школы стало своевременным ответом на растущую потребность в учебных местах, это позволит существенно разгрузить 21-ю школу, где занятия шли в три смены.

В новой школе предусмотрено все для комфортного обучения и развития: современное интерактивное оборудование, цифровые панели, просторные кабинеты, творческие студии. Особое внимание уделено дос­тупной среде: лифты, пандусы, тактильные указатели, световые маячки и специальные сценичес­кие устройства позволят каж­дому ребенку без исключений чувствовать себя здесь в безопас­ности и принимать полноценное участие в жизни школы. Такая школа – действительно лучшая модельная площадка, где гармонично объединены цифровизация, креативность, инклюзия и мультифункциональность.

Обращаясь к жителям региона, министр просвещения отметил, что в этом году по всей стране открываются 57 школ нового формата «Келешек мектептері». Особое внимание в них уделяется воспитанию на основе программы «Адал азамат» для формирования гражданина, уважающего труд и стремящегося к справедливости. С раннего возраста учащиеся получают возможность развивать собственные интересы и формировать профессиональные ориентиры.

Одним из ключевых приоритетов проекта становится ранняя профориентация: уже в начальной школе проводятся встречи с представителями профессий и проектные недели, а с седьмого класса вводятся углубленная профилизация, наставничество и индивидуальные образовательные курсы. Для координации и эффективного управления этим процессом создается цифровая платформа «Мансап компасы», которая поможет школьникам осознанно выбирать дальнейший путь обучения и будущую профессию.

К слову, оснащение новых школ страны вполне соответствует такому посылу: здесь детям доступны современные швейные и столярные мастерские, кабинеты для развития творческих способностей, IT-навыков, оборудованию которых позавидуют и предприятия реального сектора экономики.

Гани Бейсембаев также рассказал, что по поручению Главы государства внедряется новая модель аккредитации и управления «Келешек мектептері», обеспечивающая качество и равный доступ на основе принципа «Каждая школа – лучшая школа». Сегодня уже свыше 3 тыс. педагогов комфортных школ прошли соответствующее трехуровневое обучение. Эта модель начинает свою работу с сентября и в перспективе станет базой для развития всех школ страны, а ее стандарты и управленческие решения будут внедрены по всей республике. Методическое сопровождение проекта закреплено за Национальной академией им. Ы. Алтынсарина.

– Государство продолжает соз­давать условия для качественного обучения и воспитания детей. Благодаря поддержке Президента уже три тысячи школ страны обучают в одну смену. Сегодня строятся 232 новые школы и проводится масштабная реновация 245 организаций образования. Более полумиллиона казахстанских школьников уже в этом учебном году начнут занятия в благоприят­ной образовательной среде, – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Во всех регионах страны ведется­ планомерная работа, чтобы в городах и селах было достаточно мест в школах, при этом уделяется внимание и обновлению учебных заведений. По данным Министерства просвещения, с 2019 года построены 1 200 новых школ, рассчитанных на более чем миллион учеников. Особенно значимыми стали результаты 2023 и 2024 годов: за этот период­ было введено в эксплуатацию 422 школы на 510 тыс. мест. Все это позволило в четыре раза сократить дефицит ученических мест и количество трехсменных школ, а в два раза – аварийных. В этом году еще три региона ликвидировали трехсменку – это Шымкент, Акмолинская и Кызылординская области.

Существенный вклад в развитие системы вносит Фонд поддержки инфраструктуры образования, который создан в 2023 году по поручению Президента и пополняется средствами, изъятыми у коррупционеров. По этому направлению в Казахстане уже построена 61 школа и будут открыты еще 28, вместе они примут 100 тыс. детей.

В рамках ежегодной модернизации тысячи сельских и районных школ ведется работа по семи ключевым направлениям, включая ремонт, оснащение предметными кабинетами и улучшение условий безопасности. За последние три года материально-техническая база более чем 4 000 сельских школ была обновлена, а свыше 2 000 учреждений образования получили современные лаборатории и кабинеты естественно-научного цикла.

Параллельно реализуется прог­рамма реновации 1 231 школы, из которых 820 расположены в сельской местности. Она рассчитана на три года и включает капитальный ремонт, модернизацию библиотек и столовых, реконструкцию спортивных залов, создание современных общественных пространств и оснащение системами безопасности.

Добавим, что сейчас по всему Казахстану действуют более 8 тыс. школ, в стартовавшем учебном году посещать их будут 4,1 млн детей. Впервые за парты сели 360 тыс. первоклассников, а в выпускных – одиннадцатых классах учатся 232 тыс. человек.

Чтобы обеспечить миллионы казахстанских детей знаниями, в системе среднего образования трудятся 412 тыс. педагогов, 73% из которых имеют высокую квалификационную категорию.

С 2019 года, когда был принят Закон «О статусе педагога», заработная плата учителей увеличена в два раза. Педагоги имеют надбавки за категорию от 30 до 50%, при этом недельная учебная нагрузка снижена с 18 до 16 часов.

Учителя, подготовившие победителей семи самых прес­тижных международных предметных олимпиад, получают миллионные премии, как и победители конкурса «Лучший педагог» и обладатели звания «Қазақстанның Еңбек сіңірген ұстазы». За это время три педагога удостоены звания «Қазақстанның Еңбек Ері»», чего прежде не было в нашей истории: это Алма Шукижанова из области Абай, Гульжанар Нурпеисова из Алматы и Эльмара Траисова из Западного Казахстана.

Для профессионального роста педагогов создаются системные условия: вдвое увеличено количество курсов повышения квалификации, внедрена новая цифровая система аттестации «Ұстаз», которая избавила учителей от бумажной отчетности.

Также по поручению Касым-Жомарта Токаева в 2023 году запущен проект «1 000 лидеров изменений в образовании» по аналогии с Президентским молодежным кадровым резервом. В республиканский кадровый резерв включены 583 педагога, из которых сегодня 397 назначены на руководящие должности без конкурса. В 2024 году 36 резервис­тов стали директорами школ, построенных в рамках проекта «Келешек мектептері». Дефицит директоров школ за последние два года сократился в три раза.

Очевидно, что благодаря поддержке Президента, оказываемой педагогическому сообществу, престиж профессии учителя заметно вырос.